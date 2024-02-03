3 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Hakkında koruma "ordusuyla" gezdiği yönünde haberler çıkan Danla Bilic, ordusunu göstererek olayı fena tiye aldı!
Ünlü sanatçı Gökhan Özen son dönemde estetik iddialarıyla gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Israrla estetik yaptırmadığını savunan ünlü sanatçı bu sefer de Selen Görgüzel ile iddiaya girdi.
Yıllar sonra yeniden Dünya Güzellerim Masada programıyla bir araya gelen Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman magazin gündemini kasıp kavurdu. Birkaç haftadır yeni bölümü yayınlanmayan kaos dolu programla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Pop Bizde'den Kaan Ölker'in haberine göre, yapım ekibi üç ikonik isme para yetiştiremediği için final çanları çalmaya başlamış.
Popüler dizi "Kalp Atışı"'nın sevilen oyuncusu Ali Burak Ceylan, 6 Şubat depreminde bir aileye ettiği yardımlarla gündeme geldi.
İnci Taneleri dizisindeki Hazar Ergüçlü'nün dansı akıma dönüşmesiyle beraber birçok kişi bu akıma katılmaya devam ediyor. Bu isimlerden birisi de avukat ve güzellik merkezleri bulunan şarkıcı Ebru Polat oldu.
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Geçtiğimiz günlerde "Öteki'nin galasında görüntülenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin "Aramıza kimse giremez" ayarı aşkları tam gaz devam eden ünlü çifte "41 kere maşallah" dedirtti.
Merve Boluğur özellikle yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmeyen bir isim. Özel hayatı bir hayli çalkantılı olan Merve Boluğur'un son olarak 53 gün içinde boşandığı eski eşiyle yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti. Merve Boluğur o iddialara ateş püskürdü.
Melis İşiten'in programına konuk olan Gupse Özay'ın İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında yaptığı yorum kahkahaya boğdu.
Son zamanların popüler ve başarılı oyuncusu Kubilay Aka, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Aka, kendisini köşeye sıkıştırıp Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili sorular soran Berfu Yenenler'e efendiliğini bozmadan cevaplarını verdi. Afra Saraçoğlu'nun annesi ise Berfu Yenenler ve Kubilay Aka'ya olduğu düşünülen bazı paylaşımlar yaptı!
Geçtiğimiz günlerde yeni albümünün basın toplantısında Aleyna tilki ile ilgili sorulan sorulara cevap veren Işın Karaca'nın Tilki'ye verdiği tavsiye gündem oldu.
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