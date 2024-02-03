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Pavyon Dansı Akımına Ebru Polat da Katıldı: Paylaşımı Tepki Çekti

Pavyon Dansı Akımına Ebru Polat da Katıldı: Paylaşımı Tepki Çekti

pavyon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.02.2024 - 15:35

İnci Taneleri dizisindeki Hazar Ergüçlü'nün dansı akıma dönüşmesiyle beraber birçok kişi bu akıma katılmaya devam ediyor. Bu isimlerden birisi de avukat ve güzellik merkezleri bulunan şarkıcı Ebru Polat oldu.

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Pavyonda çalışan Dilber karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Hazar Ergüçlü'nün dansından sahnede giydiği kıyafete kadar binlerce yorum yağarken, haliyle eleştiriler de geldi.

Pavyonda çalışan Dilber karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Hazar Ergüçlü'nün dansından sahnede giydiği kıyafete kadar binlerce yorum yağarken, haliyle eleştiriler de geldi.

Hazar Ergüçlü'nün dizideki dansı akım haline gelmesiyle birçok isim bu akıma katılarak videolar çekmeye başladı.

Hazar Ergüçlü'nün dizideki dansı akım haline gelmesiyle birçok isim bu akıma katılarak videolar çekmeye başladı.

Avukat ve güzellik merkezleri olan şarkıcı Ebru Polat da bu akıma katılarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Avukat ve güzellik merkezleri olan şarkıcı Ebru Polat da bu akıma katılarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Ebru Polat, aracın içinde dans ettiği anları, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" diyerek paylaştı.

Ebru Polat, aracın içinde dans ettiği anları, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" diyerek paylaştı.

Paylaşımı kısa süre içinde gündem olmayı başardı. Şarkıcının dansına "İyice basitleştiler", "Rezalat", "Hiç yakıştıramadım size" gibi yorumlar yapıldı.

Paylaşımı kısa süre içinde gündem olmayı başardı. Şarkıcının dansına "İyice basitleştiler", "Rezalat", "Hiç yakıştıramadım size" gibi yorumlar yapıldı.
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İşte o paylaşım:

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