3 Yıl Sonra Korkutan Gelişme: Evlerini Boşaltıyorlar!
3 Yıl Sonra Korkutan Gelişme: Evlerini Boşaltıyorlar!
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan çatlaklar paniğe neden oldu. 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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2021 yılında 4.2 büyüklüğünde deprem yaşanan köyde AFAD ekipleri tarafından inceleme yapılırken, köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı.
2021 yılında 4.2 büyüklükte deprem yaşanan Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu.
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan zemin hareketliliği köy sakinlerini korkutmaya başladı.
Köyde bulunan birçok binada çatlaklar oluşurken, köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi.
Köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı. Köye AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
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Tokat Valisi Numan Hatiboğlu’nun köyde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
Tokat’ın Niksar ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi ölmüştü. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor.
Olay yerinden görüntüler:
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