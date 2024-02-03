Hollanda Tarafından Kırmızı Bültenle Aranıyordu: İstanbul'da Yakalandı
Hollanda Tarafından Kırmızı Bültenle Aranıyordu: İstanbul'da Yakalandı
Son yıllarda Türkiye, kırmızı bültenle arananların uğrak yeri oldu. Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yakalandı.
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Düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshı’nin İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: ''İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshı’nin; Hollanda ‘da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.''
Bakan Yerlikaya son olarak ''Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız'' dedi.
Olay yerinden görüntüler:
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