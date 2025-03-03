3 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Dilan Polat'ın uyuşturucu suçundan gözaltına alındıktan sonra Instagram hesabının kapanması dikkat çekmişti. Kendisinin mi kapattığı, yoksa platform tarafından mı kapatıldığı merak konusu olmuştu. Bu sorular yanıt buldu. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Dilan Polat’ın aldığı son kararı açıkladı.
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Edip Akbayram’ın vefatının ardından sanat camiasından birçok isim duygularını paylaştı. Bu isimlerden biri de Ali Sunal oldu. Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kemal Sunal’ı kaybettiği gün Edip Akbayram ile yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı.
Son dönemin popüler isimlerinden Helin Kandemir yeni sevgilisiyle görüntülendi. Celal Can Algül ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu.Ancak ikili bu iddiaları sürekli yalanlıyordu.
Yıllar geçse de unutulmayan, zaman zaman yeniden gündeme gelen aşklardan biri de ünlü popçu Yalın ve başarılı oyuncu Tuğba Ünsal’ın yaşadığı büyük aşk… Gelin aşklarını mercek altına alalaım.
Sezgin Baran Korkmaz Edip Akbayram’ın anısına ABD’de yemek dağıttığı görüntülerle gündeme geldi.
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Oscar töreninin nispeten durağan geçtiği bu sene ihtiyacımız olan malzemeyi after party görünümlerinden aldık... Birbirinden kötü elbiseler seçerek resmen şov yapan Hollywood ünlüleri hem çuvalladı hem de göz kanattı! Gelin kimler ne giymiş beraber görelim.
Bazen hiç beklenmedik kişilerin, beklenmedik insanlarla bağlantısı olduğunu duymak bizi şaşırtır. Hele ki işin içinde bir dram varsa... Oyuncu Sema Yunak nerelerde diye merak ederken, onun hayat hikayesi bizi inanılmaz detaylara götürdü. Meğer bayram şekeri reklamında herkesi ağlatan dede ünlü oyuncunun babasıymış. Ve bakın nasıl bir dram yaşanmış...
Yaklaşık bir sene önce "Aminnn, aminnnn" diyerek fenomen olan Gizem Yıldız'ın 024 Ağustos'ta fenomen olmasına vesile olan sevgilisiyle evlenen Gizem Yıldız'dan müjdeli haber geldi! Gizem Yıldız, hamile olduğunu oldukça duygusal sözlerle duyurdu.
Usta sanatçı Edip Akbayram geçtiğimiz gün aramızdan ayrıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan vefat haberinin ardından, Akbayram ile ilgili taziye mesajları sosyal medyada dolup taştı. Sevilen sanatçının 2000 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in vermek istediği ödülü reddetmesi ise yeniden gündem oldu.
Bu sene 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni oldukça şaşaalı ve hareketli geçti. Adam Sandler'ı bu "prestijli gecede" uygunsuz giyindiği gerekçesiyle öne çıkaran Connor O'Brien, ünlü oyuncuyu küstürdü! Sandler, Oscar'ları terk etmeden önce hem laf soktu hem de anlamsız fakat güldüren bir hareket yaptı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Oscar gecesine damga vuran anlardan biri ise bu sene En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Adrien Brody ile Halle Berry'nin 22 yıl önce yaşanan ikonik anı yeniden canlandırmaları oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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