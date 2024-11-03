3 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz gece Wanda Nara ve Icardi çiftinin arasının yeniden açıldığı iddia edilmiş, Wanda'nın L-Gante ile bir gece kulübündeki görüntüleri olay olmuştu. Haberin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ise daha önce Icardi'yle sayısız kez aşk dedikodularına karışan Simge'nin son hali Wanda Nara'ya benzetildi.
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Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından spor hocasına meydan okuyan Cem Yılmaz'ın eski kaslı ve fit vücudu göreni şoka soktu!
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda beş senelik aşkı Emre Yusufi'yle "kademeli ayrılık" sürecinde olduğunu belirten Nilperi Şahinkaya, hiç vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtı bile!
Son zamanların en sevilen yapımlarından biri olan Deha dizisinde abi ve kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz arasındaki aşk iddiaları olay olmuştu. TV 100 muhabirlerinin iddialar hakkındaki sorularını gündemi bahane göstererek cevaplamaktan kaçınan Ersöz ilk defa konuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Sıla Türkoğlu'ndan Louvre Müzesi'nde verdiği pozları derlediği bir paylaşım geldi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini yeni sevgilisi Ata Ayyıldız'ın eski aşkı Doğukan Güngör'le benzerliği çekti! 🙈
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Ezhel'le başlattıkları goygoyun ardından 'istemeyen gelin' seçilen Alizade yeni 'kocasını' sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü rapçi Edis'le paylaştığı pozlarının altında resmen aşka geldi!
Şimdilerde Bahar dizisindeki performansıyla hayran bırakan Ecem Özkaya, Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Özkaya, kendisine sosyal medyadan yürüyen kullanıcılardan biriyle ilgili bir miktar tatsız bir itirafta bulundu!
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, sosyal medya hesabından soyadını 'Sütşurup' olarak değiştiren Melis Sandal'ın Mustafa Sandal'la ayrıldığı iddia edilmişti. İlk defa çıkan haberlele ilgili konuşan Melis Sütşurup'un sözleri iddiaları doğruladı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre bir süredir birlikte olan Burak Ateş, sevgilisi 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'e büyük jest yaptı!
Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Vural Çelik'in vefatının ardından yayınladığı veda yazısıyla tepki çekmişti. Hasan Can Kaya'dan programının yeni bölümünde Birsel'e büyük gönderme geldi.
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