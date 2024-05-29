29 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Mayıs Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yıl OceanGate isimli şirketin Titanik enkazına yaptığı keşif gezisi facia ile sonuçlanmıştı. Denizaltı infilak etmiş ve içerisindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. ABD’de Titanik enkazını keşfetme aşkı faciaya rağmen sürüyor. İki milyarder, yakın zamanda yine denizaltı ile Titanik enkazını gitmeye çalışacak.
Singapur Havayolları’na ait uçağın Londra-Singapur seferi sırasında şiddetli türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın, türbülans nedeniyle 4.6 saniyede 178 feet yani 54 metre irtifa kaybettiği ortaya çıktı. Savaş haline dönmüş uçağın içinden yeni görüntüler yayınlandı.
Özel bir bankada şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında birçok ünlü futbolcunun da bulunduğu toplam 28 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı yeni birleştirme talepli iddianamede Fatih Terim’de müşteki olarak yer aldı. Terim ifadesinde olayla hiçbir ilgisi olmadığını söylerken, iddianame kabul edilirse davanın 29’uncu mağduru Fatih Terim olacak.
İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemlerde sosyal medyada sık sık gündeme gelen 'din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu' iddasına ilişkin gerçekleri açıkladı. Peki, matematik dersi seçmeli mi oldu?
Adana’da adliye binasına gelen bir kişi kendisinin yeni Mehdi olduğunu iddia ederek eylem yaptı. Polislerin önünde bıçak çeken kişi sonrasında teslim oldu ve gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun Ukrayna’da ithal ettiği etlerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada ise 20 ton etin muhafaza altını alındığı ve satışının yapılmadığını açıkladı.
Bursa’da eşi evi terk eden bir baba, 11, 6 ve 3 yaşındaki çocuklarını vahşice öldürdü. Sonrasında karakola giden cani baba polislere “kendimi öldürmeyi başaramadım” diyerek teslim oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 9 ay boyunca yürüttüğü operasyonda okul çevrelerini mesken tutan suçlular yakalandı. Polis ekipleri, başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere yaklaşık 4 bin kişiyi okul çevrelerinde yakaladı.
İngiltere’de iki gencin, yakın zamanda cinsel fotoğrafları yüzünden şantaj sebebiyle intihar etmesi sonrasında özellikle Nijerya merkezli bir çetenin varlığı ortaya çıktı. Çete üyeleri, internette sahte profillerle kandırdıkları kişilerin çıplak fotoğraflarını alıyor ve sonrasında şantaj yapmaya başlıyor. Çetenin, internet üzerinden cinsel içerikli şantajın nasıl yapılacağına dair rehber sattığı da belirtiliyor.
Doğan Kitap’tan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Özlem Kumrular’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Kumrular, geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavide görüyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın