Uçağın İçinde 1 Kişi Ölmüştü: Savaş Alanına Dönen Uçağın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Uçağın İçinde 1 Kişi Ölmüştü: Savaş Alanına Dönen Uçağın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
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211 yolcu ve 18 mürettebatın yer aldığı uçakta şiddetli türbülans nedeniyle korku dolu anlar yaşanmıştı.
21 Mayıs’ta yaşanan olayın ardından başlatılan incelemenin ön raporu açıklandı. Singapur Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Güvenliği Soruşturma Bürosu (TSIB) tarafından açıklanan rapora göre, yolcu uçağı türbülans sırasında 4.6 saniyede 178 feet yani 54 metre irtifa kaybetti.
Raporda, “4,6 saniye boyunca yerçekimi kuvvetindeki (G) hızlı değişimler, 37bin 362 ft'ten 37 bin 184 ft'e 178 ft'lik (54 m) bir irtifa düşüşüne neden oldu. Bu yaşananlar da yolcu ve mürettebatın yaralanmasına neden oldu” denildi. TSIB tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiğini bildirildi.
Uçağın uçuş veri (FDR) ve kokpit ses kaydedicisini (CVR) inceleyen Singapurlu uzmanların raporuna göre, yerçekimi kuvvetinde (G) yaşanan hızlı değişimler irtifa kaybına neden olurken kemer takmayan yolcuların yaralanmasıyla sonuçlandı.
1 kişinin öldüğü uçağında içinden görüntüler 👇
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