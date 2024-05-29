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İsviçre’de Trafik Kazası Geçirmişti: Tarihçi Özlem Kumrular Hayatını Kaybetti

İsviçre’de Trafik Kazası Geçirmişti: Tarihçi Özlem Kumrular Hayatını Kaybetti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 23:08

Doğan Kitap’tan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Özlem Kumrular’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Kumrular, geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavide görüyordu.

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Bir yıldır yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki tarihçi yazar Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşam savaşını kaybetti.

Bir yıldır yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki tarihçi yazar Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşam savaşını kaybetti.

Kumrular, geçtiğimiz yıl İsviçre’de trafik kazası geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Kumrular, geçtiğimiz yıl İsviçre’de trafik kazası geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı.

"Kösem Sultan", "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" adlı eserlerin de yazarı olan Prof. Dr. Özlem Kumrular, 2017 yılında Beylerbeyi’nde öldürülen sokaka köpeği sonrası basında yer almıştı.

"Kösem Sultan", "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" adlı eserlerin de yazarı olan Prof. Dr. Özlem Kumrular, 2017 yılında Beylerbeyi’nde öldürülen sokaka köpeği sonrası basında yer almıştı.

Detaylar 👇

Özlem Kumrular kimdir? 👇

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Gözde Erdoğan

İlahi adalet erken tecelli etmiş. Köpek deyip geçmemek lazım.

Talha Salcı

Üzüldüm diyemeyeceğim.

seremoni.~

Sen de 1 yıl süründün işte.. Ölüm hemen gelmiş neticede..