İsviçre’de Trafik Kazası Geçirmişti: Tarihçi Özlem Kumrular Hayatını Kaybetti
İsviçre’de Trafik Kazası Geçirmişti: Tarihçi Özlem Kumrular Hayatını Kaybetti
Doğan Kitap’tan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Özlem Kumrular’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Kumrular, geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavide görüyordu.
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Bir yıldır yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki tarihçi yazar Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşam savaşını kaybetti.
Kumrular, geçtiğimiz yıl İsviçre’de trafik kazası geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı.
"Kösem Sultan", "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" adlı eserlerin de yazarı olan Prof. Dr. Özlem Kumrular, 2017 yılında Beylerbeyi’nde öldürülen sokaka köpeği sonrası basında yer almıştı.
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İlahi adalet erken tecelli etmiş. Köpek deyip geçmemek lazım.
Olay ne
Üzüldüm diyemeyeceğim.
Sen de 1 yıl süründün işte.. Ölüm hemen gelmiş neticede..