Yeni Bir Facia Olur mu? ABD’de İki Milyarder Titanik Enkazına Dalacak!

Geçtiğimiz yıl OceanGate isimli şirketin Titanik enkazına yaptığı keşif gezisi facia ile sonuçlanmıştı. Denizaltı infilak etmiş ve içerisindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. ABD’de Titanik enkazını keşfetme aşkı faciaya rağmen sürüyor. İki milyarder, yakın zamanda yine denizaltı ile Titanik enkazını gitmeye çalışacak.