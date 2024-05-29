Yeni Bir Facia Olur mu? ABD’de İki Milyarder Titanik Enkazına Dalacak!
Yeni Bir Facia Olur mu? ABD’de İki Milyarder Titanik Enkazına Dalacak!
Geçtiğimiz yıl OceanGate isimli şirketin Titanik enkazına yaptığı keşif gezisi facia ile sonuçlanmıştı. Denizaltı infilak etmiş ve içerisindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. ABD’de Titanik enkazını keşfetme aşkı faciaya rağmen sürüyor. İki milyarder, yakın zamanda yine denizaltı ile Titanik enkazını gitmeye çalışacak.
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OceanGate isimli denizcilik şirketinin, Titanik enkazında düzenlediği keşif gezisine katılan şirketin CEO’su Stockton Rush, Fransız Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile 19 yaşındaki oğlu Suleiman hayatını kaybetmişti.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre; ABD’de yine çok konuşulacak bir keşif planlanıyor.
ABD’de emlak şirket sahibi iş insanı Larry Connor ve Triton Submarines isimli denizcilik şirketinin kurucu ortağı Patrick Lahey, Titanik enkazını keşfetmek için denizaltı seyahati yapacak.
Connor'ın şirketinin sözcüsü yaptığı açıklamada, söz konusu yolculuğun ancak bir gemi bir denizcilik kuruluşu tarafından tamamen onaylandıktan sonra gerçekleşeceğini söyledi.
İki isim 2021 yılında birlikte bir dalgıçla Mariana Çukuru'ndaki Challenger Deep ve Sirena Deep'e gitme girişiminde bulundu. Yaklaşık 36.000 ft yüksekliğindeki çukur, Dünya'nın deniz tabanındaki en derin nokta.
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