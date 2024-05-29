“Yeni Mehdi” Adana’da: Polislere Bıçak Çekerek Eylem Yaptı
“Yeni Mehdi” Adana’da: Polislere Bıçak Çekerek Eylem Yaptı
Adana, adliye binasına gelen bir kişi kendisinin yeni Mehdi olduğunu iddia ederek eylem yaptı. Polislerin önünde bıçak çeken kişi sonrasında teslim oldu ve gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren şahıs, polis kontrol noktasında bıçağını çıkarttı.
Polislere doğru “Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir” diye bağırdı.
Sonrasında teslim olan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İşte adliye binasında yaşananlar 👇
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Bu memleketin mehdi bolluğu nereden geliyor :)
Cahillerden :) ben mehdiyim diyenin arkasından binler gidiyor
Yine dogmatik metinlerle kafayı kırmış biri.
Herşeye ya Allah ı yada şeytanı katar benim güzel ülkemin ilim, irfan kıvanç dolu insanı