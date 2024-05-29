Dolandırıcılar Yeni Yöntemi İnternette Sattıyor: Cinsel Fotoğraflarla Şantaj Nasıl Yapılır?
Dolandırıcılar Yeni Yöntemi İnternette Sattıyor: Cinsel Fotoğraflarla Şantaj Nasıl Yapılır?
İngiltere’de iki gencin, yakın zamanda cinsel fotoğrafları yüzünden şantaj sebebiyle intihar etmesi sonrasında özellikle Nijerya merkezli bir çetenin varlığı ortaya çıktı. Çete üyeleri, internette sahte profillerle kandırdıkları kişilerin çıplak fotoğraflarını alıyor ve sonrasında şantaj yapmaya başlıyor. Çetenin, internet üzerinden cinsel içerikli şantajın nasıl yapılacağına dair rehber sattığı da belirtiliyor.
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Nijerya asıllı Olamide Shanu isimli İngiliz vatandaşı, geçtiğimiz günlerde şantaj sebebiyle mahkemeye çıktı. Shanu’nun, cinsel içerikli şantajlarla yaklaşık 2 milyon sterlin dolandırıcık yapan bir çetenin üyesi olduğuna inanılıyor.
BBC’nin yaptığı araştırmaya göre, Nijerya ve Orta Afrika kaynaklı çeteler, oluşturdukları sahte profillerle özellikle gençleri hedef alıyor ve sonrasında fotoğraflarıyla şantaj yapıyor.
Çete üyeleri, internette cinsel fotoğraflarla şantajın nasıl yapılacağına dair rehber de satıyor.
Rehberde, nasıl sahte profil oluşturulacağı, takip edilemeyen telefon ve banka hesaplarının nasıl kullanılacağı yer alıyor.
BBC’ye konuşan istihbarat uzmanı Paul Raffile, cinsel fotoğraflar şantaj yapan suçlarıların en çok Instagram ve Snapchat uygulamasını kullandığını söyledi.
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2 milyon sene once primatlardan ayrilan malum eti biskuvileri.1 gram ilerleme yok cakallik disinda.
Konudan ziyade, Şu sanal alem bambaşka ya,güvenip nude nasıl atabiliyor sunuz!
Şeref yoksunları 3.5 kuruş uğruna insanların hayatlarını mahvediyorlar.