Dolandırıcılar Yeni Yöntemi İnternette Sattıyor: Cinsel Fotoğraflarla Şantaj Nasıl Yapılır?

İngiltere’de iki gencin, yakın zamanda cinsel fotoğrafları yüzünden şantaj sebebiyle intihar etmesi sonrasında özellikle Nijerya merkezli bir çetenin varlığı ortaya çıktı. Çete üyeleri, internette sahte profillerle kandırdıkları kişilerin çıplak fotoğraflarını alıyor ve sonrasında şantaj yapmaya başlıyor. Çetenin, internet üzerinden cinsel içerikli şantajın nasıl yapılacağına dair rehber sattığı da belirtiliyor.