Gönderdiği “Nude” Pahalıya Patladı: Tehdit ile Yaklaşık 400 Bin Lira Kaptırdı
Gönderdiği “Nude” Pahalıya Patladı: Tehdit ile Yaklaşık 400 Bin Lira Kaptırdı
Bir vatandaş, sosyal medyada tanıştığı bir kadına gönderdiği çıplak fotoğrafları sonrasında kadın ve avukatı tarafından tehdit edilerek dolandırıldı. Yaklaşık 400 bin lirasını kaptıran 26 yaşındaki genç, yetkilerden yardım istedi.
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Muhammet Yiğit isimli vatandaş, sosyal medyada tanıştığı ve uzun süre konuştuğu bir kişiye, duşa girdiği sırada çektiği fotoğrafları gönderdi.
Yiğit, gönderdiği fotoğrafları hemen silse de sonrasında başına gelmeyen kalmadı.
Show Ana Haber’e olayı anlatan 26 yaşındaki vatandaş, fotoğrafları gönderdikten sonra bir avukattan tarafından arandığını ve tehdit ile para istendiğini iddia etti.
Yiğit, yaşadığı zor durumu "Şahsi resmimle şantaj yoluyla tehdit ettiler, korkuttular, kandım, korktum ihtiyaç kredisi çektim. Sadece yazışma, başka da hiçbir şey yok. Sohbetin sonunda kadın benden uygunsuz fotoğraflarımı istedi. Ben duşa gireceğim dedim. O anda bana telefonu da duşa götür dedi. Duşa götürdükten sonra işte o anda olan oldu zaten. Resimleri çektim attım ama hemen geri sildim. Sonra seni öldüreceğim, mahkemelerde süründüreceğim dedi" şeklinde anlattı.
Muhammed Yiğit, yaşadığı bu olayın ardından büyük bir maddi kayıp yaşadığını ve ailesiyle birlikte zor durumda kaldığını belirterek, yardım talebinde bulundu.
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