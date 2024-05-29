Fatih Terim Seçil Erzan’ın Dava Dosyasında: “Benim Uzaktan Yakından İlgim Yok”
Fatih Terim Seçil Erzan’ın Dava Dosyasında: “Benim Uzaktan Yakından İlgim Yok”
Özel bir bankada şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında birçok ünlü futbolcunun da bulunduğu toplam 28 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı yeni birleştirme talepli iddianamede Fatih Terim’de müşteki olarak yer aldı. Terim ifadesinde olayla hiçbir ilgisi olmadığını söylerken, iddianame kabul edilirse davanın 29’uncu mağduru Fatih Terim olacak.
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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Davada Fatih Terim mağdur olarak ortaya çıkarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı.
Fatih Terim, savcılıkta verdiği ve iddianamede yer alan ifadesinde olayla ilgili kendisinin mağdur olduğunu söyledi.
“Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. 11 yıldır bankanın müşterisiyim. Hayatımda hiçbir zaman bankanın Florya ve Levent şubelerine gitmedim. Paraya ihtiyacım olduğunda yakınlarımdan ve aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime geldiğinde de belgelere imza atmışlığım olmuştu.”
“Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermedim.”
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“6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım ile mesajlaştım. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim ama 3 milyon dolar hala gönderilmedi. Bu paramı bana hala vermedikleri için Rüya Hanım’dan şikayetçiyim. Bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve işlemlerimde usulsüzlük yapan banka çalışanlarından şikayetçiyim’’
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