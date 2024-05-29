Fatih Terim Seçil Erzan’ın Dava Dosyasında: “Benim Uzaktan Yakından İlgim Yok”

Özel bir bankada şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında birçok ünlü futbolcunun da bulunduğu toplam 28 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı yeni birleştirme talepli iddianamede Fatih Terim’de müşteki olarak yer aldı. Terim ifadesinde olayla hiçbir ilgisi olmadığını söylerken, iddianame kabul edilirse davanın 29’uncu mağduru Fatih Terim olacak.