Nihal Candan Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan’ı Anlattı: “Sürekli Ölüm Korkusu Yaşayan Biri”
Nihal Candan Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan’ı Anlattı: “Sürekli Ölüm Korkusu Yaşayan Biri”
Geçtiğimiz günlerde kara para akladığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden hastalık nedeniyle tahliye olan Nihal Candan, katıldığı YouTube yayınında aynı koğuşta kaldığı bankacı Seçil Erzan hakkında konuştu. Candan, Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmak istemediğini çünkü Erzan’ın sürekli panik halinde olduğunu ve ölüm korkusu yaşadığını söyledi.
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Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklanmış, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.
Candan kardeşler, cezaevinde kamuoyunu çok meşgul eden ve futbolcuların yüksek faiz vaadiyle kandırıldığı dosyadan tutuklu bulunan Seçil Erzan ile birlikte aynı koğuşta kalmıştı.
YouTube’da “Bak Burası Çok Önemli” kanalına konuk olan Nihal Candan, Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmak istemediklerini söyledi.
“O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bana iyi gelmeyecekti”
"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi.”
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“Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir sürü A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.”
Nihal Candan, Seçil Erzan’ın masum olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.
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