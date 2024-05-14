Nihal Candan Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan’ı Anlattı: “Sürekli Ölüm Korkusu Yaşayan Biri”

İçlerinde Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi futbolcuların da bulunduğu bir “Hayali Fon Davası” Seçil Erzan, bir ponzi sistemi kurmak, bu sisteme insanların milyon dolarlarını dahil etmek ve bu sayede menfaat elde etmekle suçlanıyor. Savcılık, Seçil Erzan için toplam 216 yıl hapis cezası istedi ancak Erzan suçlamaları kabul etmedi. Seçil Erzan’ın baş şüpheli olduğu davanın duruşmaları devam ediyor.