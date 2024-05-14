Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nihal Candan Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan’ı Anlattı: “Sürekli Ölüm Korkusu Yaşayan Biri”

Nihal Candan Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan’ı Anlattı: “Sürekli Ölüm Korkusu Yaşayan Biri”

Nihal Candan seçil erzan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 13:33

Geçtiğimiz günlerde kara para akladığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden hastalık nedeniyle tahliye olan Nihal Candan, katıldığı YouTube yayınında aynı koğuşta kaldığı bankacı Seçil Erzan hakkında konuştu. Candan, Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmak istemediğini çünkü Erzan’ın sürekli panik halinde olduğunu ve ölüm korkusu yaşadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklanmış, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklanmış, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Candan kardeşler, cezaevinde kamuoyunu çok meşgul eden ve futbolcuların yüksek faiz vaadiyle kandırıldığı dosyadan tutuklu bulunan Seçil Erzan ile birlikte aynı koğuşta kalmıştı.

Candan kardeşler, cezaevinde kamuoyunu çok meşgul eden ve futbolcuların yüksek faiz vaadiyle kandırıldığı dosyadan tutuklu bulunan Seçil Erzan ile birlikte aynı koğuşta kalmıştı.

YouTube’da “Bak Burası Çok Önemli” kanalına konuk olan Nihal Candan, Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmak istemediklerini söyledi.

YouTube’da “Bak Burası Çok Önemli” kanalına konuk olan Nihal Candan, Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmak istemediklerini söyledi.

“O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bana iyi gelmeyecekti”

“O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bana iyi gelmeyecekti”

"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi.”

"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi.”
İçeriğin Devamı Aşağıda

“Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir sürü A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.”

“Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir sürü A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.”

Nihal Candan, Seçil Erzan’ın masum olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Nihal Candan, Seçil Erzan’ın masum olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

İçlerinde Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi futbolcuların da bulunduğu bir “Hayali Fon Davası” Seçil Erzan, bir ponzi sistemi kurmak, bu sisteme insanların milyon dolarlarını dahil etmek ve bu sayede menfaat elde etmekle suçlanıyor. Savcılık, Seçil Erzan için toplam 216 yıl hapis cezası istedi ancak Erzan suçlamaları kabul etmedi. Seçil Erzan’ın baş şüpheli olduğu davanın duruşmaları devam ediyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın