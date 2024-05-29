Ukrayna’da İthal Edilen Etlerde Salmonella Tespit Edildi: Etler Halka Satıldı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun Ukrayna’da ithal ettiği etlerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada ise 20 ton etin muhafaza altını alındığı ve satışının yapılmadığını açıkladı.