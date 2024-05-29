Ukrayna’da İthal Edilen Etlerde Salmonella Tespit Edildi: Etler Halka Satıldı mı?
Ukrayna’da İthal Edilen Etlerde Salmonella Tespit Edildi: Etler Halka Satıldı mı?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun Ukrayna’da ithal ettiği etlerde ölümcül salmonella bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada ise 20 ton etin muhafaza altını alındığı ve satışının yapılmadığını açıkladı.
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Türkiye, yaklaşık 6 yıldır Rusya ile savaşta olan Ukrayna’da et ithalatı yapmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna’da ithal edilen etlerde ölümcül olabilecek salmonella bakterisine rastlandığını açıkladı.
Et ve Süt Kurumu da iddiayı doğrulayarak, salmonella pozitif çıkan 20 ton etin imha edilmek üzere muhafaza edildiğini söyledi.
Kurum yediemin deposunda tutulan bakterili etlerin kimseye satılmadığı güvencesini de verdi.
BBC Türkçe’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise, etlerin gümrüğe girmeden önce, yani kaynak ülkede teste tabi tutulduktan sonra ithal edilmesi gerektiğini savundu.
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Bu açıdan ESK’nın açıklamasını inandırıcı bulmayan Adem, etler ülkeye girdikten sonra satışının da gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.
“Gümrükten önce bunun tespit edilmesi gerekiyor, gerekli prosedür budur. O ülkeden alınmadan önce teste tabi tutulur. Eğer uygunsa, halk sağlığına zararı yoksa ithal edilir. Yani henüz Ukrayna’dayken laboratuvarda analiz edilmesi, eğer bir hastalık yoksa ithal edilmesi gerekirdi.”
“Siz eti ithal etmişsiniz, gümrüğünüze girmiş, bir de Et ve Süt Kurumu’na gitmiş. Oraya giden ürün satılmaz mı? Gittiğine göre satılmıştır. Ben kurumun açıklamasını ciddi bir açıklama olarak görmüyorum, inanmıyorum.”
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O kadar kuyruk bekle sıraya gir ayda bir et geçecek boğazımızdan ölümcü bakteri çıksın vah vah vah neyse makarnayı etsiz yeriz ne olacak şükür şükür…🚬☕️☕️
Makarnacı zihniyet için sıkıntı değil.Onlar tabi oldukları ne derse onu yer...
Vejeteryanız şükür
Çok acıyom ben bu vejeteryanara ya gariplerimmm