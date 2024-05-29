İstanbul’da “Torbacıların” Adresi Okullar: Yaklaşık 4 Bin Aranan Şahıs Okul Çevresinde Yakalandı
İstanbul’da “Torbacıların” Adresi Okullar: Yaklaşık 4 Bin Aranan Şahıs Okul Çevresinde Yakalandı
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Türkiye’de uyuşturucu kullanma yaşı gittikçe düşünüyor. Bu sebeple “torbacıların” da masken tuttuğu yerler okul çevreleri oluyor.
10 Haber’den yer alan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 9 aydır süren çalışmada okul çevrelerini mesken tutan suçlular hedef alındı.
Operasyonlarda toplam 3 bin 700 kişi gözaltına alındı, 1 milyondan fazla kişi ise sorgulandı.
Okul servis araçlarının da mercek altına alındığı çalışmada, 65 bin aracın kontrol edildiği ve 15 binden fazlasına cezai işlem uygulandığı belirtildi.
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