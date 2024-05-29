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İstanbul’da “Torbacıların” Adresi Okullar: Yaklaşık 4 Bin Aranan Şahıs Okul Çevresinde Yakalandı

İstanbul’da “Torbacıların” Adresi Okullar: Yaklaşık 4 Bin Aranan Şahıs Okul Çevresinde Yakalandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 21:52

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 9 ay boyunca yürüttüğü operasyonda okul çevrelerini mesken tutan suçlular yakalandı. Polis ekipleri, başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere yaklaşık 4 bin kişiyi okul çevrelerinde yakaladı.

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Türkiye’de uyuşturucu kullanma yaşı gittikçe düşünüyor. Bu sebeple “torbacıların” da masken tuttuğu yerler okul çevreleri oluyor.

Türkiye’de uyuşturucu kullanma yaşı gittikçe düşünüyor. Bu sebeple “torbacıların” da masken tuttuğu yerler okul çevreleri oluyor.

10 Haber’den yer alan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 9 aydır süren çalışmada okul çevrelerini mesken tutan suçlular hedef alındı.

10 Haber’den yer alan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 9 aydır süren çalışmada okul çevrelerini mesken tutan suçlular hedef alındı.

Kaynak

Operasyonlarda toplam 3 bin 700 kişi gözaltına alındı, 1 milyondan fazla kişi ise sorgulandı.

Operasyonlarda toplam 3 bin 700 kişi gözaltına alındı, 1 milyondan fazla kişi ise sorgulandı.

Okul servis araçlarının da mercek altına alındığı çalışmada, 65 bin aracın kontrol edildiği ve 15 binden fazlasına cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Okul servis araçlarının da mercek altına alındığı çalışmada, 65 bin aracın kontrol edildiği ve 15 binden fazlasına cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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