İstanbul’da “Torbacıların” Adresi Okullar: Yaklaşık 4 Bin Aranan Şahıs Okul Çevresinde Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 9 ay boyunca yürüttüğü operasyonda okul çevrelerini mesken tutan suçlular yakalandı. Polis ekipleri, başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere yaklaşık 4 bin kişiyi okul çevrelerinde yakaladı.