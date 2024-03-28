28 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisinin ilişkisine dair her yeni gelişmeyi magazinde yakından takip ediyoruz. Elbette meraklıları da bizimle birlikte bu konuya dahil oluyor. Evlenecekleri yönündeki haberler hala dolaşmaya devam ederken dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, Hande Erçel'e Hakan Sabancı ile evliliği konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.
2. Taşıyıcı anne yöntemiyle çocukları Phoenix ve London'u kucağına alan yılların ünlü ismi Paris Hilton, çocuklarını yetiştirirken dikkat ettiği noktayı açıkladı.
3. Magazin manşetlerini genç kadınlarla yaşadığı ilişkilerle süsleyen oyuncu Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti'nin parmağındaki yüzük olay oldu.
4. Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı hem sosyetenin hem de magazin dünyasının mercek altına alınan isimlerinden. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hem giydikleri hem de sosyal medya kullanımıyla eleştiriliyor. Sosyetik gelin bu sefer de müstakbel eltisi Hande Erçel'e özenme linci yedi.
5. Geçtiğimiz Temmuz ayında hiçbirimizin beklemediği, magazin dünyasını şoke eden yeni bir aşk dedikodusu almıştık. Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ve güzel oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti. Ardından unutulup giden bu çiftin "aşk yeniden" dediğini öğrendik.
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6. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve estetik haberleriyle gündeme gelen Kuşum Aydın, bu sefer de TikTok'a isyanıyla güldürdü!
7. Ünlü modacı Hakan Akkaya, Gonca Vuslateri'nin "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı YouTube programına konuk oldu. Eşcinsel bireylerle ilgili kaba söylemleri büyük tepki çekti.
8. Yargı fanı @perfectilcey adlı hesabın yapay zekaya başvurarak ortaya çıkardığı Pınar Denizli Lan projesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
9. Justin Bieber son zamanların yükselen yıldızı Sabrina Carpenter'ı sosyal medyada takipe alınca Hailey Bieber oturduğu yerde resmen kıskançlık krizine girerek alaya konusu oldu.
10. Uzun süredir yanında kimsecikleri göremediğimiz Barbie lakaplı Bade İşçil, aşk sorularına verdiği esprili yanıt ile kahkahaya boğdu.
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11. Bir zamanların açık ara en çok bilinen ve efsaneleşen isimlerinden olan Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezarlar satışa çıkarıldı. Haber kısa sürede gündeme bomba gibi oturdu.
12. Sektöre girdiği andan beri podyumun resmen tozunu attıran ve bunda dünyaca ünlü aile Kardashian-Jenner'ların bir üyesi olmasının da payı olduğu düşünülen güzel isim Kendall Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı son kombiniyle tepki çekti.
13. Aralarındaki gerilimin her dakika tırmandığına şahit olduğumuz Işın Karaca ve Selen Görgüzel polemiği devam ediyor. Işın Karaca, tek tuşlu piyano paylaşımıyla isim vermeden gönderme yapınca Selen Görgüzel'den ağır "eşek" cevabı gecikmedi!
14. "Kate Middleton'a ne oldu?" sorusu kafaları karıştırırken Prenses'in kanser olduğuna dair açıklaması gündemden düşmedi. Middleton, açıklama yapmadan önce Blake Lively, medyaya 'sızdırılan' fotoğraflarla dalga geçince sosyal medyada infial yarattı. Ardından ünlü oyuncudan özür mesajı geldi.
15. Nejat İşler zaman zaman verdiği röportajlardaki ikonik sözleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde erkeklerin oje sürmesine dair yaptığı 'keyfin raconu olmaz' sözü üzerine şimdi de mutlulukla ilgili bir söz geldi Nejat İşler'den...
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16. Güzelliği ve moda konusunda belirleyici halleriyle gündeme damgasını vuranl model Hailey Bieber şu sıralar makyaj markasına ve ürünlerine odaklanmış durumda. Cildiyle de her zaman övgü dolu yorumlar alan isim bu sefer fena nazara geldi!
17. Ekranların en sevilen yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın yeni Duygu'su Hayal Garip uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen Hayal Garip, sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti.
18. Buckingham Sarayı'nın olaylı kraliçesi Camilla kamu görevlerine kaldığı yerden devam ediyor. Prenses Kate Middleton ve Karl Charles'ın hastalığı yüzüznden her işe koşturan Camilla hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
19. Ekranların yakışıklı oyuncusu Furkan Andıç doğum gününde gerçekleşecek bir bağış kampanyası düzenleyerek bu güzel haberi hayranlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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