Paris Hilton'un Çocukları Hakkındaki 'Çok Önemli' İsteği Kafaları Karıştırdı: "Umarım Onlar Bana Benzemezler"
Paris Hilton'un Çocukları Hakkındaki 'Çok Önemli' İsteği Kafaları Karıştırdı: "Umarım Onlar Bana Benzemezler"
Taşıyıcı anne yöntemiyle çocukları Phoenix ve London'u kucağına alan yılların ünlü ismi Paris Hilton, çocuklarını yetiştirirken dikkat ettiği noktayı açıkladı. Detaylar 👇
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Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan sosyetik güzel Paris Hilton adından günümüzde de sık sık bahsettirmeyi başarıyor.
Partilerin aranan ismi olan ve birçok farklı mesleğe sahip magazin figürü gece gündüz demeden eğlenmiş geçtiğimiz senelerde de durulup ailesini kuramaya karar vermişti.
2021 senesinde kimsenin beklemediği bir anda Carter Raum isimli iş adamıyla dünyevine giren Hilton, zaten oldukça fazla olan maddi imkanlarını iki katına çıkarmıştı.
Oğlu Phoenix'i taşıyıcı anne yöntemi ile kucağına alan Paris Hilton geçtiğimiz aylarda kızı London'a da kucağın almış ve mutlu ailesini sosyal medya hesabından paylaşarak güzel haberi takipçilerine vermişti.
Oldukça şaşalı bir hayat yaşayan ve genç yaşlarından beri kameraların önünde olan isim sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri.
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Yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan Hilton'un paylaşım yapmadığı gün ise yok denecek kadar az...Kendisinin ise çocukları için tek bir dileği var.
O da kendisine benzememeleri... Propper Daley'in Los Angeles'ta düzenlediği A Day of Unreasonable Conversation adlı etkinliğe katılan isim konuşmasına sosyal medyaya resmen bağımlı olduğunu söyledi.
Çocuklarının kendisi gibi sosyal medya ile zaman geçireceğine dışarda oyun oynamalarını istediğini söyleyen Hilton bu konuda London ve Phoneix'in kendisi gibi olmamalarını istediğini belirtti.
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