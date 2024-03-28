Dünyaca Ünlü Astrologdan Hande Erçel'e Göklerden Gelen Bir Karar Misali Hakan Sabancı İle "Evlenme" Uyarısı
Dünyaca Ünlü Astrologdan Hande Erçel'e Göklerden Gelen Bir Karar Misali Hakan Sabancı İle "Evlenme" Uyarısı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisinin ilişkisine dair her yeni gelişmeyi magazinde yakından takip ediyoruz. Elbette meraklıları da bizimle birlikte bu konuya dahil oluyor. Evlenecekleri yönündeki haberler hala dolaşmaya devam ederken dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, Hande Erçel'e Hakan Sabancı ile evliliği konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti tüm kem gözlere inat ilişkilerini yürütmeye devam ediyor.
Birlikte oldukları duyulduktan hemen sonra herkesin "sürmez" dediği ilişkileri 1 buçuk yılı aşmış, ikinci yıllarına doğru gidiyor.
İlişkileri boyunca leyleği havada görmüş misali sürekli yurt dışına seyahat eden ve birlikte gitmedik yer bırakmayan çiftin tatilleri hala devam ediyor.
Eh tabii diğer yandan evleneceklerine dair de iddialar yok değil. Kendileri "evet" ya da "hayır" şeklinde cevap vermediği için her an her şey olabilir diyerek bekliyoruz.
Evlilik konusu gündemde gezmeye devam ederken dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro'dan Hande Erçel'e büyük bir uyarı geldi.
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Hakan Sabancı'nın özgürlüğüne fazla düşkün olduğunu ve dengesiz olduğunu söyleyen Michaela Astro, "Evlenilmez" dedi.
Evliliğin ardından hayatı zehir etme potansiyelinden bahseden astrolog, "Hande Erçel doğru karar vermeli. Evlilik hayatında geçim zor görülüyor." diye uyardı.
Hakan Sabancı'nın burcuna yönelik baskıcı tarafından bahseden astrolog, "takıntıları partnerini kendinden uzaklaştırır" dedi.
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Dünyaca ünlü bir astroloğun aklına nereden Hande ve Hakan ilişkisi gelmiş anlamadım, daha önemli konulara kafa yorsaymış keşke. Onlar bir şekilde kendilerini... Devamını Gör