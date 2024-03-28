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Dünyaca Ünlü Astrologdan Hande Erçel'e Göklerden Gelen Bir Karar Misali Hakan Sabancı İle "Evlenme" Uyarısı

Dünyaca Ünlü Astrologdan Hande Erçel'e Göklerden Gelen Bir Karar Misali Hakan Sabancı İle "Evlenme" Uyarısı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 15:51

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisinin ilişkisine dair her yeni gelişmeyi magazinde yakından takip ediyoruz. Elbette meraklıları da bizimle birlikte bu konuya dahil oluyor. Evlenecekleri yönündeki haberler hala dolaşmaya devam ederken dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, Hande Erçel'e Hakan Sabancı ile evliliği konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti tüm kem gözlere inat ilişkilerini yürütmeye devam ediyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti tüm kem gözlere inat ilişkilerini yürütmeye devam ediyor.

Aralarında yeni bir aşk başladığı iddialarının ardından havalimanında görüntülenerek sevgili olduklarını doğrulamış olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ilişkilerinde herkesin baskısını hissediyor olsa da birbirlerinden vazgeçmediler.

Birlikte oldukları duyulduktan hemen sonra herkesin "sürmez" dediği ilişkileri 1 buçuk yılı aşmış, ikinci yıllarına doğru gidiyor.

Birlikte oldukları duyulduktan hemen sonra herkesin "sürmez" dediği ilişkileri 1 buçuk yılı aşmış, ikinci yıllarına doğru gidiyor.

Herkesi yanılttılar yani anlayacağınız. Hatta ilişkilerini ne medyadan, ne de basından saklamıyorlar. Birbirleri hakkındaki sorulara yanıt veriyorlar. Ancak genel olarak magazin muhabirlerine karşı oldukça gergin görüyoruz bu çifti...

İlişkileri boyunca leyleği havada görmüş misali sürekli yurt dışına seyahat eden ve birlikte gitmedik yer bırakmayan çiftin tatilleri hala devam ediyor.

İlişkileri boyunca leyleği havada görmüş misali sürekli yurt dışına seyahat eden ve birlikte gitmedik yer bırakmayan çiftin tatilleri hala devam ediyor.

Hande Erçel'in oyunculuğu Hakan Sabancı ve ailesi için bırakacağı, hatta Arzu Sabancı'nın kendisinden hoşlanmadığı yönünde bir takım iddialar gündeme geliyordu. Erçel'in üniversiteye yeniden başlaması da bu konular üzerine tekrar gidilmesine sebep olmuştu. Ancak Erçel iki durumu da yalanladı.

Eh tabii diğer yandan evleneceklerine dair de iddialar yok değil. Kendileri "evet" ya da "hayır" şeklinde cevap vermediği için her an her şey olabilir diyerek bekliyoruz.

Eh tabii diğer yandan evleneceklerine dair de iddialar yok değil. Kendileri "evet" ya da "hayır" şeklinde cevap vermediği için her an her şey olabilir diyerek bekliyoruz.

2024 yazında Erçel ve Sabancı'nın evlenecekleri iddia edilmişti. Hande Erçel'in oyunculuğu bırakarak kendine bir resim atölyesi açacağı söyleniyordu. Hatta söylemlerine göre ikili yurt dışında sade bir nikah istese de, Sabancı ailesi İstanbul'da büyük bir düğün düşünüyordu.

Evlilik konusu gündemde gezmeye devam ederken dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro'dan Hande Erçel'e büyük bir uyarı geldi.

Evlilik konusu gündemde gezmeye devam ederken dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro'dan Hande Erçel'e büyük bir uyarı geldi.

Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi ve evlilik konusu hakkında Hande Erçel'i uyaran Michaela Astro, 'Hande Erçel doğru karar vermeli' dedi.

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Hakan Sabancı'nın özgürlüğüne fazla düşkün olduğunu ve dengesiz olduğunu söyleyen Michaela Astro, "Evlenilmez" dedi.

Hakan Sabancı'nın özgürlüğüne fazla düşkün olduğunu ve dengesiz olduğunu söyleyen Michaela Astro, "Evlenilmez" dedi.

'Hakan Sabancı özgürlüğüne fazla düşkün olduğundan dolayı evliliğe kolayca yaklaşamaz. Hakan Sabancı kova burcu, ilişkisi içinde de hayatları gibi oldukça dengesiz olan kişilerdendir. Bir gün sevgilisine ya da eşine çok aşıkken bir başka gün ilgisi bu kadar büyük olmayabilir. Geçmiş dönemde yapmış olduğu ilişkilerde bunu görüyoruz bu durum kişileri fazlaca yoracak olduğundan, bu burçla evlenilmez.'

Evliliğin ardından hayatı zehir etme potansiyelinden bahseden astrolog, "Hande Erçel doğru karar vermeli. Evlilik hayatında geçim zor görülüyor." diye uyardı.

Evliliğin ardından hayatı zehir etme potansiyelinden bahseden astrolog, "Hande Erçel doğru karar vermeli. Evlilik hayatında geçim zor görülüyor." diye uyardı.

'Hakan Sabancı burcu gereği, kendileri en iyisini yapana kadar müdahale edilmesinden hoşlanmaz. Bu nedenle de yay burcu Hande Erçel ile evlilik hayatında geçim biraz zor olarak görülüyor.'

Hakan Sabancı'nın burcuna yönelik baskıcı tarafından bahseden astrolog, "takıntıları partnerini kendinden uzaklaştırır" dedi.

Hakan Sabancı'nın burcuna yönelik baskıcı tarafından bahseden astrolog, "takıntıları partnerini kendinden uzaklaştırır" dedi.

'Kova burçları ise ilişkilerinde her zaman baskıcı olan taraftır. Bu nedenle de kova burçlarına katlanmak her insana uygun bir durum olmaz. Kova burcu olan Hakan Sabancı’nın ayrıca düzen takıntısı ise partnerlerini kendilerinden uzak tutmaya yetecek bir özelliktir.'

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Dünyaca ünlü bir astroloğun aklına nereden Hande ve Hakan ilişkisi gelmiş anlamadım, daha önemli konulara kafa yorsaymış keşke. Onlar bir şekilde kendilerini... Devamını Gör