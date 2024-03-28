Dünyaca Ünlü Astrologdan Hande Erçel'e Göklerden Gelen Bir Karar Misali Hakan Sabancı İle "Evlenme" Uyarısı

'Hakan Sabancı özgürlüğüne fazla düşkün olduğundan dolayı evliliğe kolayca yaklaşamaz. Hakan Sabancı kova burcu, ilişkisi içinde de hayatları gibi oldukça dengesiz olan kişilerdendir. Bir gün sevgilisine ya da eşine çok aşıkken bir başka gün ilgisi bu kadar büyük olmayabilir. Geçmiş dönemde yapmış olduğu ilişkilerde bunu görüyoruz bu durum kişileri fazlaca yoracak olduğundan, bu burçla evlenilmez.'