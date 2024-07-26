26 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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"Çocuk da yaparım kariyer de" mottosuyla ilerleyen Gupse Özay, hangi şartlar altında senaryo yazdığını paylaştı. Ünlü ismin son paylaşımı görenleri kahkahaya boğdu!
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Bir süredir Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir'den boşanacağı iddia ediliyordu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten ayrılık haberlerine nispet niyetinde fotoğraf geldi. Tuğba Ekinci'nin yorumu ise olay oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programında yaptığı evlilik açıklaması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Demir ile Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın sevgilisiyle ev baktığı iddia edildi.
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Yaz turnesine çıkan Kenan Doğulu'nun kendinden büyük devasa valizi goygoycuların diline fena düştü.
Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Tuğba Özay, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Özay'ın "sperm bankasından anne olabilirim" itirafı ise şaşırttı.
Annesini son yolculuğuna uğurlayan Akın Akınözü cenazenin ardından yaptığı paylşaımla yürekleri bir kez daha burktu, yanında olanlara teşekkür etti.
Çakal ismiyle tanınan rapçi Emirhan Çakal kazaya karıştı. Olayı videoya çekmek isteyen bir kişi dikkatsizliği sonucu arabasını çarptı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren, cemiyet hayatının bilinen ve gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, Ömer Sabancı ile evlilik yıldönümlerini hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Eskilere giden ve takipçilerine nostalji yaşatan Sabancı'nın oğullarının fotoğraflardaki genç halleri ilgi çekti.
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