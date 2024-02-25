25 Şubat Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Şubat Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Şubat Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Kredi kartlarındaki düzenlemenin ayrıntıları merakla beklenirken vergi uzmanı Nedim Türkmen'den canlı yayında asgari ödeme tutarlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi.
Survivor'da SMS oylamasının olmaması sezon içinde kavga sayısını artırdı. Neredeyse her bölüm en az bir kavgaya şahit olduğumuz Survivor'da bu kez işler çığırından çıktı. Sema ve Pınar'ın birbirlerine zarar verdiği kavga görüntüleri ortalığı fena karıştırdı!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Sapien YouTube programına konuk olarak hayatına dair bilinmeyen birçok şeyi ilk kez anlattı. Çocukluğundan bugüne yansıyan travmalarından, Ebru Gündeş'in kendisini keşfetmesine değin hayatına dair önemli şeylerden bahsetti.
Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürüten hükümet, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor. Hükümete yakın kanallardan A Para tarafından düzenlemedeki son durum aktarılırken, uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanmaya başladı.
Gündemden düşmeyen Survivor All Star'da artık kavgaların yanı sıra birbirinden eğlenceli anlar da yaşanmaya başladı. Bu kez Merve Aydın'ın garip sevinci yarışmaya damga vurdu.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Magazinde çıkan haberler bir yana dursun sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor ünlü oyuncu. Son olarak sosyal medyayı kasıp kavuran 'Mob Wife' akımına 'Mob mom' olarak katılan Erçel'in kombinin fiyatını öğrendik! Meğer mafya annesi olmak için epey bir bedel ödemek gerekiyormuş...
Kim Milyoner Olmak İster'de hemen her hafta izleyiciyi şaşırtan bir yarışmacı oluyor. Bu kez Neil Armstrong sorusu yarışmacının kafasını fazlasıyla karıştırdı. Kim olduğu sorulan ünlü astronotla ilgili önce yüzde 50 joker hakkını kullanan ve ardından soruya yanlış yanıt veren yarışmacı sosyal medyanın diline düştü!
Profesyonel Makyaj Yaptığı Anları Kaydeden Kişinin Henüz Çocuk Olduğu İddiasıyla Sosyal Medya İkiye Bölündü
Şarkılarıyla yüreklerimize dokunan, hepimizi etkisi altına alan Sıla, geçtiğimiz akşam 8 bin kişilik dev bir konser verdi. Farklı kostümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcının sahnedeki anlarını Birsen Altuntaş, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Saçlarını kısa kestiren Sıla'nın Gülse Birsel'e olan benzerliği hayret ettirdi!
Gazeteci Ekrem Açıkel, hükümetin emekli maaşı ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleri hakkında yeni iddialarda bulundu. Hükümetin, seçimlerin de yaklaşması sebebiyle emekli maaşlarına yeni zam yapacağını iddia eden Açıkel, bu planda oluşabilecek bir aksilik karşısında bayram ikramiyelerinin bir kez daha arttırılacağını belirtti.
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Belle Delphine adıyla bilinen Mary-Belle Kirschner, 2019 yılında kullanılmış banyo suyunu satması ile gündem olmuş ve herkesi şoke etmişti. Bu sayede milyonlar kazanan yetişkin film yıldızına hiç beklemediği bir hamle babasına 5 yılın ardından geldi. Bu hareketi yüzünden babası kendisini evlatlıktan reddetti.
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