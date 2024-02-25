Sıla'nın Sahnede Gülse Birsel'e Dönüşerek Kafaları Karıştırdığı Anlar
Sıla'nın Sahnede Gülse Birsel'e Dönüşerek Kafaları Karıştırdığı Anlar
Şarkılarıyla yüreklerimize dokunan, hepimizi etkisi altına alan Sıla, geçtiğimiz akşam 8 bin kişilik dev bir konser verdi. Farklı kostümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcının sahnedeki anlarını Birsen Altuntaş, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Saçlarını kısa kestiren Sıla'nın Gülse Birsel'e olan benzerliği hayret ettirdi!
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2007 yılında çıkış yapmasının ardından her şarkısıyla listeleri kasıp kavuran, güçlü sesiyle yerleri titreten Sıla Gençoğlu'nu tanımayanınız yoktur.
Müziğin sevilen isimleri arasındaki yerini hiçbir zaman kaptırmayan Sıla, bir dönemler magazinsel olaylarıyla gündemdeki yerini alıyordu.
Aşk şarkılarıyla bizi paramparça eden Sıla Gençoğlu, aradığı aşkı İlker Kaleli'de bulmuştu.
Dolu dizgin aşklarını işleriyle de pekiştiren çift, birlikte "Harami" isimli şarkılarını piyasaya sunarak herkesi bir kez daha etkilemişti.
Diğer bir yandan ünlü şarkıcı Sıla, yaptığı tarz değişimiyle de konuşulan isimlerinden biri.
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Son olarak İstanbul'da sahneye çıkan ve sekiz bin kişi karşısında şarkılarını seslendiren Sıla, tam on sene önce yine aynı sahnede olduğunu söyleyerek hayatın sürprizlerle dolu olduğunun altını çizdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş da Sıla'nın sahnedeki anlarını paylaştı. İzleyenlerin dikkatini çeken bir diğer detay Sıla'nın Gülse Birsel'e olan hayret verici benzerliği oldu!
Daha önce de sosyal medyada konuşulan bu konu üzerine "Yakında aynı kişi olacaklar" yorumları da gecikmedi.
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Sizce de benziyorlar mı?
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