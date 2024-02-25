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Sıla'nın Sahnede Gülse Birsel'e Dönüşerek Kafaları Karıştırdığı Anlar

Sıla'nın Sahnede Gülse Birsel'e Dönüşerek Kafaları Karıştırdığı Anlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 22:42

Şarkılarıyla yüreklerimize dokunan, hepimizi etkisi altına alan Sıla, geçtiğimiz akşam 8 bin kişilik dev bir konser verdi. Farklı kostümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcının sahnedeki anlarını Birsen Altuntaş, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Saçlarını kısa kestiren Sıla'nın Gülse Birsel'e olan benzerliği hayret ettirdi!

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2007 yılında çıkış yapmasının ardından her şarkısıyla listeleri kasıp kavuran, güçlü sesiyle yerleri titreten Sıla Gençoğlu'nu tanımayanınız yoktur.

2007 yılında çıkış yapmasının ardından her şarkısıyla listeleri kasıp kavuran, güçlü sesiyle yerleri titreten Sıla Gençoğlu'nu tanımayanınız yoktur.

Dan Sonra şarkısıyla yakaladığı çıkışın ardından söylediği her parçayla dinleyenlerin yüreklerine dokunan, müzik listelerini altüst eden Sıla bir dönemin en popüler isimleri arasındaydı.

Müziğin sevilen isimleri arasındaki yerini hiçbir zaman kaptırmayan Sıla, bir dönemler magazinsel olaylarıyla gündemdeki yerini alıyordu.

Müziğin sevilen isimleri arasındaki yerini hiçbir zaman kaptırmayan Sıla, bir dönemler magazinsel olaylarıyla gündemdeki yerini alıyordu.

Ahmet Kural ile yaşadığı ilişki, ardından eski MasterChef Türkiye jürisi Hazer Armani ile olan evliliği ve boşanma süreci derken ünlü şarkıcı magazinde de sık anılan isimlerden biri haline gelmişti.

Aşk şarkılarıyla bizi paramparça eden Sıla Gençoğlu, aradığı aşkı İlker Kaleli'de bulmuştu.

Aşk şarkılarıyla bizi paramparça eden Sıla Gençoğlu, aradığı aşkı İlker Kaleli'de bulmuştu.

İlişkilerini medyadan saklamayan çift, iki yılı doldurmuş durumda. Romantiklik konusunda birbirleriyle yarışan çiftin sosyal medya paylaşımları gündeme damgasını vurmuştu hatırlarsanız.

Dolu dizgin aşklarını işleriyle de pekiştiren çift, birlikte "Harami" isimli şarkılarını piyasaya sunarak herkesi bir kez daha etkilemişti.

Dolu dizgin aşklarını işleriyle de pekiştiren çift, birlikte "Harami" isimli şarkılarını piyasaya sunarak herkesi bir kez daha etkilemişti.

Uzun süre boyunca üstünde çalıştıklarını dile getiren ikili, aşklarında olduğu gibi işlerinde de birbirlerini sonuna kadar destekleyerek göz dolduruyor.

Diğer bir yandan ünlü şarkıcı Sıla, yaptığı tarz değişimiyle de konuşulan isimlerinden biri.

Diğer bir yandan ünlü şarkıcı Sıla, yaptığı tarz değişimiyle de konuşulan isimlerinden biri.

Saçlarını şimdiye kadar pek çok şekle sokan ve kısa saç kullanmayı sevdiğini bildiğimiz Sıla, bir süredir yeniden kısa saçlarıyla karşımıza çıkıyor.

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Son olarak İstanbul'da sahneye çıkan ve sekiz bin kişi karşısında şarkılarını seslendiren Sıla, tam on sene önce yine aynı sahnede olduğunu söyleyerek hayatın sürprizlerle dolu olduğunun altını çizdi.

Son olarak İstanbul'da sahneye çıkan ve sekiz bin kişi karşısında şarkılarını seslendiren Sıla, tam on sene önce yine aynı sahnede olduğunu söyleyerek hayatın sürprizlerle dolu olduğunun altını çizdi.

'Tam on sene önce aynı gün bu sahnede Andrea Bocelli’yle La vie en rose söylemiştik. Tam on sene sonra aynı gün aynı sahnede olacağımı dün yolda farkettim. Hayatın sürprizleri bitmez…'

Gazeteci Birsen Altuntaş da Sıla'nın sahnedeki anlarını paylaştı. İzleyenlerin dikkatini çeken bir diğer detay Sıla'nın Gülse Birsel'e olan hayret verici benzerliği oldu!

Daha önce de sosyal medyada konuşulan bu konu üzerine "Yakında aynı kişi olacaklar" yorumları da gecikmedi.

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Sizce de benziyorlar mı?

Sizce de benziyorlar mı?

Gelin yorumlarda buluşalım!

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