Okul Sıralarına Geri Dönen Hande Erçel'in Staj Ödevini Görmek İsteyenlere Müjde, Sergisi Açılacak!

Hande Erçel'le pozlarını 'Sevgili Hande Erçel, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencimiz, çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de Akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek.' yazarak paylaşmıştı. Daha önce Erçel'in dersine giren öğretmenler de övgü dolu yorumlarda bulunmuştu. Ancak gelen tepkilerin ardından Handan İnci paylaşımını yorumlara kapamıştı.