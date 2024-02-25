Okul Sıralarına Geri Dönen Hande Erçel'in Staj Ödevini Görmek İsteyenlere Müjde, Sergisi Açılacak!
Okul Sıralarına Geri Dönen Hande Erçel'in Staj Ödevini Görmek İsteyenlere Müjde, Sergisi Açılacak!
Ünlü oyuncu Hande Erçel ekranlara bir mola verip okuluna geri dönmeye karar vermişti hatırlarsanız. Hatta bu yüzden oyunculuğu bırakacağına dair iddialar ortaya atılmış ve bir süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz gün rektöründen övgü dolu yorumlar alan Erçel'in, staj ödevinin sergi olacağı ortaya çıktı!
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in aldığı nefes bile magazinde büyük yankı uyandırıyor biliyorsunuz.
Diğer bir yandan bu popülerlik magazinde de kendisini sık sık görmemize sebep oluyor. Özellikle de aşk hayatıyla ilgili.
Hatta bir ara Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağını duymuştuk. Bunun sebebinin de Hakan Sabancı'nın isteği yönünde olduğu söylenmişti.
Böylece ünlü oyuncu vaktini kendini resme adayarak geçirebilecekti.
Üstüne bir de Hande Erçel'in dondurarak yarıda bıraktığı üniversitesine geri döndüğünü öğrenmiştik.
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Eğitim öğretimine geri dönen Hande Erçel, sanat hayatına hızlı bir giriş yapmıştı.
Hatta üniversitenin rektörü Handan İnci'nin Hande Erçel ile yaptığı paylaşım ve övgü dolu yorumları da sosyal medyada epey konuşulmuştu.
Şimdilerde staj yaptığını öğrendiğimiz Hande Erçel'in, proje kapsamında grup arkadaşlarıyla birlikte bir sergi hazırladığı ortaya çıktı.
Erçel'in arkadaşlarıyla hazırladığı "EXSILIUM" sergisi, hayranları tarafından şimdiden oldukça merak edildi.
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