Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Okul Sıralarına Geri Dönen Hande Erçel'in Staj Ödevini Görmek İsteyenlere Müjde, Sergisi Açılacak!

Okul Sıralarına Geri Dönen Hande Erçel'in Staj Ödevini Görmek İsteyenlere Müjde, Sergisi Açılacak!

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 19:57

Ünlü oyuncu Hande Erçel ekranlara bir mola verip okuluna geri dönmeye karar vermişti hatırlarsanız. Hatta bu yüzden oyunculuğu bırakacağına dair iddialar ortaya atılmış ve bir süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz gün rektöründen övgü dolu yorumlar alan Erçel'in, staj ödevinin sergi olacağı ortaya çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in aldığı nefes bile magazinde büyük yankı uyandırıyor biliyorsunuz.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in aldığı nefes bile magazinde büyük yankı uyandırıyor biliyorsunuz.

Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakterinin ardından önü açılan ve rol aldığı her yapımla kendini daha da yukarı taşıyan Erçel, ekranların aranılan yüzlerinden bir tanesi.

Diğer bir yandan bu popülerlik magazinde de kendisini sık sık görmemize sebep oluyor. Özellikle de aşk hayatıyla ilgili.

Diğer bir yandan bu popülerlik magazinde de kendisini sık sık görmemize sebep oluyor. Özellikle de aşk hayatıyla ilgili.

Artık bilmeyeniniz yoktur, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bir yılı devirdikleri bir aşkın içindeler. İkinci yıllarına doğru emin adımlarla ilerledikleri sırada haklarında da çıkmayan dedikodu neredeyse yok. Buna 2024 yazında evlenecekleri haberleri de dahil.

Hatta bir ara Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağını duymuştuk. Bunun sebebinin de Hakan Sabancı'nın isteği yönünde olduğu söylenmişti.

Hatta bir ara Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağını duymuştuk. Bunun sebebinin de Hakan Sabancı'nın isteği yönünde olduğu söylenmişti.

Söylentilere göre Hakan Sabancı, Hande Erçel'in oyunculuk yapmasını istemiyordu. Hatta Erçel için bir resim atölyesi bakıyorlardı.

Böylece ünlü oyuncu vaktini kendini resme adayarak geçirebilecekti.

Böylece ünlü oyuncu vaktini kendini resme adayarak geçirebilecekti.

Fakat Hande Erçel tüm iddiaları yalanladı ve oyunculuğa devam edeceğini söyledi. Fakat Instagram hesabında yer alan tüm dizilerine dair paylaşımları da silmesi bu durumu herkesin gözünde şüpheli kılmaya devam etti.

Üstüne bir de Hande Erçel'in dondurarak yarıda bıraktığı üniversitesine geri döndüğünü öğrenmiştik.

Üstüne bir de Hande Erçel'in dondurarak yarıda bıraktığı üniversitesine geri döndüğünü öğrenmiştik.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören fakat oyuncu olduktan sonra kaydını donduran Erçel, yıllar sonra eğitimine geri döneceğini açıklamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eğitim öğretimine geri dönen Hande Erçel, sanat hayatına hızlı bir giriş yapmıştı.

Eğitim öğretimine geri dönen Hande Erçel, sanat hayatına hızlı bir giriş yapmıştı.

Seramik kurslarından sergilere pek çok yer gezmeye başlamış ve bunu bizimle de paylaşmıştı.

Hatta üniversitenin rektörü Handan İnci'nin Hande Erçel ile yaptığı paylaşım ve övgü dolu yorumları da sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Hatta üniversitenin rektörü Handan İnci'nin Hande Erçel ile yaptığı paylaşım ve övgü dolu yorumları da sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Hande Erçel'le pozlarını 'Sevgili Hande Erçel, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencimiz, çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de Akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek.' yazarak paylaşmıştı. Daha önce Erçel'in dersine giren öğretmenler de övgü dolu yorumlarda bulunmuştu. Ancak gelen tepkilerin ardından Handan İnci paylaşımını yorumlara kapamıştı.

Şimdilerde staj yaptığını öğrendiğimiz Hande Erçel'in, proje kapsamında grup arkadaşlarıyla birlikte bir sergi hazırladığı ortaya çıktı.

Şimdilerde staj yaptığını öğrendiğimiz Hande Erçel'in, proje kapsamında grup arkadaşlarıyla birlikte bir sergi hazırladığı ortaya çıktı.

Staj projesi olarak hazırladıkları sergiyi 2-8 Mart tarihleri arasında kısa bir sürede sergileyecekleri öğrenildi.

Erçel'in arkadaşlarıyla hazırladığı "EXSILIUM" sergisi, hayranları tarafından şimdiden oldukça merak edildi.

Erçel'in arkadaşlarıyla hazırladığı "EXSILIUM" sergisi, hayranları tarafından şimdiden oldukça merak edildi.

Ee ne dersiniz, siz de Hande Erçel'in ödevini görmek ister misiniz?

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
6
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?