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Hande Erçel'in Mob Wife Akımına Uymak İçin Hazırladığı Kombin Fiyatıyla Kafamızdan Aşağı Kaynar Sular Boşalttı

Hande Erçel'in Mob Wife Akımına Uymak İçin Hazırladığı Kombin Fiyatıyla Kafamızdan Aşağı Kaynar Sular Boşalttı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 23:48

Ünlü oyuncu Hande Erçel her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Magazinde çıkan haberler bir yana dursun sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor ünlü oyuncu. Son olarak sosyal medyayı kasıp kavuran 'Mob Wife' akımına 'Mob mom' olarak katılan Erçel'in kombinin fiyatını öğrendik! Meğer mafya annesi olmak için epey bir bedel ödemek gerekiyormuş...

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Magazinde görmeye alışık olduğumuz, her hareketiyle konuşulan isimlerden bir tanesi de elbette Hande Erçel.

Magazinde görmeye alışık olduğumuz, her hareketiyle konuşulan isimlerden bir tanesi de elbette Hande Erçel.

Oyunculuk sektörüne adım attığından itibaren yaptığı her hareketle, açıklamayla gündem olan; özellikle birkaç yıldır herkesin dilinde gezen ve rol aldığı dizilerle dikkat çeken Hande Erçel magazinin sevilen yüzlerinden.

Biliyorsunuz kendisinin özel hayatını da yakından takip ediyoruz. Hakan Sabancı ile bir yılı geriden bırakan romantik bir ilişkinin içinde ünlü oyuncu.

Biliyorsunuz kendisinin özel hayatını da yakından takip ediyoruz. Hakan Sabancı ile bir yılı geriden bırakan romantik bir ilişkinin içinde ünlü oyuncu.

Geçtiğimiz haftalarda bu yaz evleneceklerine dair pek çok haber çıkmıştı biliyorsunuz. Hatta Hande Erçel'in Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan onay aldığı, almadığı yönünde iki taraflı pek çok iddia dolanıyordu. Fakat çift henüz evliliğe dair bir durum olmadığını söylemişti.

Diğer bir yandan Erçel, dondurduğu üniversitesine geri dönmesiyle dikkatleri üstüne çekmişti. Şimdi de staj projesi olarak arkadaşlarıyla hazırladığı eserler sergi oluyor!

Diğer bir yandan Erçel, dondurduğu üniversitesine geri dönmesiyle dikkatleri üstüne çekmişti. Şimdi de staj projesi olarak arkadaşlarıyla hazırladığı eserler sergi oluyor!

Erçel'in Instagram hesabından rol aldığı tüm dizilere ilişkin paylaşımlarını silmesi kafaları kurcalamış ve oyunculuğu bırakacağı yönünde yorumlanmıştı. Bunun ardından bir de üniversiteye geri dönmesi iddiaları kuvvetlendirmişti. Ancak Erçel oyunculuğu bırakmadığını ve yeni yapımlarda rol alacağını ifade etmişti. Diğer yandan derslerine odaklanan ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla grup olarak yaptığı staj projesinin sergi olarak karşımıza çıkacağını öğrendik.

Burada bahsettik:

Tüm bunların yanı sıra Erçel, tarzı ve giyimiyle de konuşulan, dikkat çeken isimlerden.

Tüm bunların yanı sıra Erçel, tarzı ve giyimiyle de konuşulan, dikkat çeken isimlerden.

Kombinleri takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Londra'da yaptığı kombini görenler "Kaç para bir Hande Erçel kombini?" dese de, bir hayli pahalı olduğunu fark etmiştik...

Geçtiğimiz haftalarda Londra'da yaptığı kombini görenler "Kaç para bir Hande Erçel kombini?" dese de, bir hayli pahalı olduğunu fark etmiştik...

Ünlü oyuncunun üstündeki kıyafetin toplam değeri 169 bin 138 TL'ydi.

Burada detaylıca anlattık:

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Son olarak sosyal medyada ortalığı kasıp kavuran "Mob Wife" akımına uyan Hande Erçel, "Mob mom" olarak Instagram'a giriş yaptı.

Son olarak sosyal medyada ortalığı kasıp kavuran "Mob Wife" akımına uyan Hande Erçel, "Mob mom" olarak Instagram'a giriş yaptı.

Bordo kürkü, jean pantolonu ve beyaz bluzunu siyah gözlük ve siyah çantasıyla tamamlayan ünlü oyuncunun tarzı oldukça havalı bulundu.

Tabii ki bu havalı görüntünün ardında yatan miktar merak ediliyordu.

Tabii ki bu havalı görüntünün ardında yatan miktar merak ediliyordu.

Bu görüntünün değeri neredeyse 120 bin TL ediyormuş. tamı tamına soracak olursanız da 119 bin 844 TL!

Tek tek üstündekilerin fiyatlarını sayalım gelin:

Tek tek üstündekilerin fiyatlarını sayalım gelin:

Erçel'in kürkü 12.500 TL, çantası 77.950 TL, ayakkabısı 4.699 TL, küpeleri 11.400 TL ve gözlüğü 13.295 TL değerinde.

"Kimneredengiyinmis" Instagram sayfasının paylaşımından aslında bu kombin için Euroların havada uçuştuğunu görüyoruz.

"Kimneredengiyinmis" Instagram sayfasının paylaşımından aslında bu kombin için Euroların havada uçuştuğunu görüyoruz.
www.instagram.com

Siz ne düşünüyorsunuz, değer mi?

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