Hande Erçel'in Mob Wife Akımına Uymak İçin Hazırladığı Kombin Fiyatıyla Kafamızdan Aşağı Kaynar Sular Boşalttı

Erçel'in Instagram hesabından rol aldığı tüm dizilere ilişkin paylaşımlarını silmesi kafaları kurcalamış ve oyunculuğu bırakacağı yönünde yorumlanmıştı. Bunun ardından bir de üniversiteye geri dönmesi iddiaları kuvvetlendirmişti. Ancak Erçel oyunculuğu bırakmadığını ve yeni yapımlarda rol alacağını ifade etmişti. Diğer yandan derslerine odaklanan ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla grup olarak yaptığı staj projesinin sergi olarak karşımıza çıkacağını öğrendik.