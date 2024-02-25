Hande Erçel'in Mob Wife Akımına Uymak İçin Hazırladığı Kombin Fiyatıyla Kafamızdan Aşağı Kaynar Sular Boşalttı
Hande Erçel'in Mob Wife Akımına Uymak İçin Hazırladığı Kombin Fiyatıyla Kafamızdan Aşağı Kaynar Sular Boşalttı
Ünlü oyuncu Hande Erçel her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Magazinde çıkan haberler bir yana dursun sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor ünlü oyuncu. Son olarak sosyal medyayı kasıp kavuran 'Mob Wife' akımına 'Mob mom' olarak katılan Erçel'in kombinin fiyatını öğrendik! Meğer mafya annesi olmak için epey bir bedel ödemek gerekiyormuş...
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Magazinde görmeye alışık olduğumuz, her hareketiyle konuşulan isimlerden bir tanesi de elbette Hande Erçel.
Biliyorsunuz kendisinin özel hayatını da yakından takip ediyoruz. Hakan Sabancı ile bir yılı geriden bırakan romantik bir ilişkinin içinde ünlü oyuncu.
Diğer bir yandan Erçel, dondurduğu üniversitesine geri dönmesiyle dikkatleri üstüne çekmişti. Şimdi de staj projesi olarak arkadaşlarıyla hazırladığı eserler sergi oluyor!
Tüm bunların yanı sıra Erçel, tarzı ve giyimiyle de konuşulan, dikkat çeken isimlerden.
Geçtiğimiz haftalarda Londra'da yaptığı kombini görenler "Kaç para bir Hande Erçel kombini?" dese de, bir hayli pahalı olduğunu fark etmiştik...
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Son olarak sosyal medyada ortalığı kasıp kavuran "Mob Wife" akımına uyan Hande Erçel, "Mob mom" olarak Instagram'a giriş yaptı.
Tabii ki bu havalı görüntünün ardında yatan miktar merak ediliyordu.
Tek tek üstündekilerin fiyatlarını sayalım gelin:
"Kimneredengiyinmis" Instagram sayfasının paylaşımından aslında bu kombin için Euroların havada uçuştuğunu görüyoruz.
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