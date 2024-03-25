25 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Mart Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Mart Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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'Bu pazar seçim olsa' sorusundaki pazar gününü beklemeye başladık. Eski heyecanı olmasa da 31 Mart 2024 yerel seçimleri kimi siyasi aktörler için koltuklarını koruma, kimileri için geri kazanma kimileri için de gücünü test etme sınavı olacak. 2014'ten beri yaşadığımız sık sık sandığa gitme haline de şimdilik bir 4 senelik mola verilecek. Ancak ünlü astrolog yazar Dinçer Güner 2025 yılını işaret etti.
Survivor All Star'dan elenerek sevenlerini üzen Bozok, takım arkadaşı Nagihan hakkında bazı iddialarda bulundu. Dora ile birlikte Begüm'ün açtığı canlı yayına katılan Bozok, Nagihan'la ilgili şakşakçı dedi!
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Programları iptal edilen Cübbeli hakkında yapılan ilk açıklamada yaşanan kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapılacağı belirtildi.
Survivor'ın son bölümünde korku dolu anlar yaşandı! Ödül oyununu kazanan ve lüks villaya yerleştirilen kırmızı takımdan Nagihan ve Yunus Emre'nin jetski kazası yürekleri ağızlara getirdi...
Üvey Babasına "Beni Evlat Edinir misin?" Sorusunu Sormak İçin Seçtiği Yöntemle Herkesi Duygulandıran Minik
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Banu Parlak'ın tasmasız olarak gezdirdiği 'Drago' adlı alabay cinsi köpeğinin bir başka köpeğe saldırıp öldürmesine sosyal medya kullanıcılarından sonra bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi!
Annesine Sorulan "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna 'İmamoğlu' Diyen Engelli Çocuğa Yapılan Akılalmaz Yorumlar
Survivor All Star'ın bitmek bilmez kaosunun tam da ortasında herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapması büyük bir tepki görmüş, olay sonunda yalnızca 10 ödülden yararlanmama cezası alması ise gündemi bir hayli meşgul etmişti. Konuyla ilgili Turabi'den şaşırtıcı bir hamle geldi!
Aylar öncesinden kalma düğün fotoğrafının altına gelen yorumları inceleyen Melek Mosso, gördüklerinden hiç memnun kalmadı. Hemcinslerine öfkesini paylaşımıyla kustu...
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