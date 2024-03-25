Cübbeli Ahmet Hoca Kalp Krizi Geçirdi: Hastaneye Kaldırılan Cübbeli Ahmet Hoca’ya Anjiyo Yapılacak!
Cübbeli Ahmet Hoca Kalp Krizi Geçirdi: Hastaneye Kaldırılan Cübbeli Ahmet Hoca’ya Anjiyo Yapılacak!
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Programları iptal edilen Cübbeli hakkında yapılan ilk açıklamada yaşanan kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapılacağı belirtildi.
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Yaptığı açıklamalarda dönem dönem gündeme oturan Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalp krizi geçirdi.
Yaşadığı kriz sonrasında hastaneye kaldırılan Cübbeli Ahmet Hoca’nın son durumu ile ilgili açıklamada yapıldı.
Yapılan açıklamada Cübbeli’nin Bursa’daki programlarının iptal edildiği kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.
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