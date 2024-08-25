25 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bergüzar Korel, muhabirlerin "Eşinizin hangi halini beğeniyorsunuz?" sorusuna verdiği abartılı cevap ile eşi Halit Ergenç'in kalbini bir kez daha çaldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen oyuncu Bade İşçil, bir süredir kendi sosyal medya hesabında sağlıklı yaşamı ve dans etme alışkanlığını benimsediğini gösteren paylaşımlar yapıyordu. İşçil, neşeyle dans ettiği videolu paylaşımlarına bugün bir yenisini ekledi.
Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz, geçtiğimiz saatlerde elektronik sigara nedeniye yaşadığı rahatsızlık sonucunda acil ameliyata alınmıştı. Görgüzel'den kızının sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, hikaye sayısına laf eden sosyal medya fenomeni Toşko'ya attığı tweetle fena ayar verdi.
Kadir Doğulu'nun her dansı birbirine karıştırıp kendine yeni bir tarz oluşturduğu dans stili sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz yıl eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Yılın son aylarında ayrılan çiftten 'yandı tüm ışıklar yeniden' dedirtecek bir hamle dün akşam geldi.
Şimdilerde Icardi'yle ayrılık aşamasında olan Wanda Nara'nın göz kanatan kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Reha Muhtar evde kaza geçirip yoğun bakıma alındıktan sonra Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, öz oğlu Poyraz'ı Muhtar'ın diğer eski eşi Nilüfer'in kızıyla beraber kaçırdığını iddia etmişti. İkilinin arasındaki tartışma günden güne büyürken Deniz Uğur'dan 'anlaşma sağlandı' açıklaması geldi.
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğu Rika'yı kucağına alan Müge Boz, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Babasının aynısı olan Rika'yı görenler Erdeniz ailesinin genlerini övmeden edemedi.
Ceyda Düvenci'den boşanarak 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye başlamıştı hatırlarsanız. Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğümüz Şakrak ve Akpınar ilişkisi de 8. aylarında sonra erdi. Akpınar'ın iddialı yatak pozları ise nispet olarak yorumlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın