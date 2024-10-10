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24 Yaşındaki Teyzesinin 6 Yıllık Değişimini Paylaştı: "Gördüğünüz Bütün Değişimleri Unutun"

24 Yaşındaki Teyzesinin 6 Yıllık Değişimini Paylaştı: "Gördüğünüz Bütün Değişimleri Unutun"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 12:47

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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcı 244 yaşındaki teyzesinin 6 yıl içerisinde yaşadığı değişimi paylaştı. Teyzesinin eski fotoğrafını gösteren kullanıcı, 'Bütün değişim, evrimleri unutun. Şimdiki haline bakın.' dedi. 

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TikTok'ta son zamanlarda akım haline gelen 'değişim' videolarına yenisi eklendi. Bir kullanıcı 24 yaşındaki teyzesinin 6 yıl içerisinde yaşadığı değişimi paylaştı.

TikTok'ta son zamanlarda akım haline gelen 'değişim' videolarına yenisi eklendi. Bir kullanıcı 24 yaşındaki teyzesinin 6 yıl içerisinde yaşadığı değişimi paylaştı.

Teyzesinin 6 yıl önceki fotoğrafını gösteren kullanıcı, "Bütün değişim, evrimleri unutun. Şimdiki haline bakın." diyerek paylaştı.

Teyzesinin 6 yıl önceki fotoğrafını gösteren kullanıcı, "Bütün değişim, evrimleri unutun. Şimdiki haline bakın." diyerek paylaştı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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