24 Yaşındaki Teyzesinin 6 Yıllık Değişimini Paylaştı: "Gördüğünüz Bütün Değişimleri Unutun"

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcı 244 yaşındaki teyzesinin 6 yıl içerisinde yaşadığı değişimi paylaştı. Teyzesinin eski fotoğrafını gösteren kullanıcı, 'Bütün değişim, evrimleri unutun. Şimdiki haline bakın.' dedi.
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TikTok'ta son zamanlarda akım haline gelen 'değişim' videolarına yenisi eklendi. Bir kullanıcı 24 yaşındaki teyzesinin 6 yıl içerisinde yaşadığı değişimi paylaştı.
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Teyzesinin 6 yıl önceki fotoğrafını gösteren kullanıcı, "Bütün değişim, evrimleri unutun. Şimdiki haline bakın." diyerek paylaştı.
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