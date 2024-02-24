24 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına alarak anneliğin çok yakıştığını yedi düvele gösteren Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gönlümüzü fethetmeye devam ediyor. Güzel oyuncunun, oğluşunu sabahın erken saatine toplantı koyan patrona benzetmesi tüm annelerin iç sesi oldu.
Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde tüm konserlerini iptal ettiğini açıklamıştı. Sağlık sorunları olduğunu söyleyen Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını duyurdu.
Sabancı ailesinin sosyete dünyasında olduğu kadar medyada da yoğun ilgi görüyor. Bu isimlerin başında da ailenin gözde gelini Nazlı Sabancı yer alıyor. Zaman zaman giydikleri yüzünden eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamayan Nazlı Sabancı bu sefer de sosyal medya kullanımı yüzünden topa tutuldu.
Ünlü oyuncu Aslı Enver kızı Elay ile sık sık birbirinden tatlı pozlarını paylaşıyor. Görenlerin kayıtsız kalamadığı, hatta çocuk sahibi olmayı bile düşündüğü bu tatlı anlara bir yenisi daha eklendi. Aslı Enver, kızı Elay'ın emeklediği anları paylaştı!
Zeki Müren'in de hayatını sinemaya aktarmak için kolları sıvayan Mustafa Uslu gündemin öne çıkan ismi oldu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, "mirasını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı izin alınmadığı gerekçesiyle Uslu'ya dava açıldığı iddia edilmişti. Mustafa Uslu'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi!
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'ndan önemli bir hamle geldi. Dizide az göründüğü iddia edilen Sıla Türkoğlu'nun beğendiği paylaşım soru işaretlerine neden oldu.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğenini direksiyona oturtup araba kullandırttığı anlar sosyal medya kullanıcıları arafından çok eleştirildi.
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