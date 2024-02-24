Sanat Aşkı Bitmeyen Hande Erçel'den Problemli Cemal Can'a 24 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sanat Aşkı Bitmeyen Hande Erçel'den Problemli Cemal Can'a 24 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Ezgi Mola yine "koca yürekli eşşek sıpası" mesaisindeydi.
Enis Arıkan, evcil hayvanlarıyla eğlendi.
Hande Erçel'in sanat aşkı yine kabardı.
Merve Boluğur'un "geri dönme" çalışmaları devam etti.
Berfu Yenenler, okul kurası bekledi.
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Danla Bilic de evcil hayvanını paylaşmaya doyamayanlardandı.
Alizade yine bildiğiniz gibiydi...
Nurgül Yeşilçayi arkadaşlarıyla güneşin tadını çıkardı.
Cemal Can Canseven'den akrabalarıyla poz geldi.
Lara Paşalı da güzel havanın tadını çıkartanların arasındaydı.
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