24 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, katıldığı Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Karadağlı, “Eylemlere gittim ancak olayın siyasi boyutunu görünce gerçeği anladım ve bir daha katılmadım” ifadelerini kullandı.
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Şimdilerde Irıina Shayk ve Tom Brady aşkının yeniden alevlendiği konuşuluyor! İkili şimdilerde sık sık telefonla konuşup birbirlerini daha yakından tanımaya ve bu ilişkiye bir şans daha vermeye çalışıyor.
Uzun yıllardır adı hiçkimseyle anılmayan Muhteşem Yüzyıl'ın muhteşem Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık, geçtiğimiz saatlerde aşka geldi! Küçük bir araştırma sonucu hanımefendinin kim olduğu da anlaşıldı! Gelin, detaylara beraber bakalım!
Attığı her adım olay olan, asiliği ve deli dolu halleriyle tanınan Billie Eilish, geçtiğimiz saatlerde turnesinin ilk ayağı için Sydney'e gitti. Uçaktan inerken çekilen ve hızla yayılan fotoğrafları ise yabancı magazini resmen ayağa kaldırdı! Herkes Billie'yi çıplak sandı ama kendisinin herkese koca bir fake attığı ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Burak Çelik’ten hayranlarını sevindiren haber geldi! Kısa süre önce Karadağ’da dünyaevine giren yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurdu. “En güzel sürpriz” notuyla müjdeli haberi veren Çelik’in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri’nde kilosu nedeniyle acımasızca eleştirilen Selena Gomez, bu yıl adeta zaferini ilan etti. Fit görünümü, zarif tarzı ve ışıl ışıl enerjisiyle kırmızı halıda yürürken sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici ile tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Sevda Türküsev sosyal medyada birbirlerine girdi. Türksev, İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşması ve gülmesinden rahatsız olunca kavga çıktı. İşte detaylar.
Mauro Icardi ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara, aynı gün İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi, takımını desteklemek için gelirken, Wanda Nara ise “Yılın Kadını” ödülünü almak için İstanbul’daydı. Nara'nın ödül alması sosyal medya kullanıcıların ayağa kaldırdı. İşte detaylar...
Sabancı ailesinin gelini Pınar Sabancı, kapitalizm ve mutluluk üzerine çarpıcı açıklamalarda bulununca sosyal medyada tepkiler de kaçınılmaz oldu. Kimi haklı buldu kimi soyadına atıfta bulundu. Bakalım neler demiş ve sosyal medyada nasıl tepkiler gelmiş...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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