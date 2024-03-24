24 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Cem Yılmaz ve Necla Karahalil çifti magazinin en yeni ikililerinden biri. İlişkilerini saklamayan ve dolu dizgin yaşayan, hatta sosyal medyada gelen sorulara bile imalı cevaplar yapıştıran bu çifti merak etmeden duramıyoruz. Son olarak Necla Karahalil'in yaptığı "çiçeklerim" paylaşımının arkasındaki çıplak heykel kısa süreli bir şok yaşanmasına sebep oldu.
YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Aybüke Çangal, yarışma sırasında ve sonrasında beğeni toplamıştı. Fenomen olmayı başaran eski yarışmacının saçlarını yapan kuaföre sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Kate Middleton'ın yakasından düşmeme konusunda ısrarcı. En son kansere yakalandığını ve tedavi sürecinde olduğunu bizzat videolu bir açıklama ile duyuran Middleton, sevenlerini üzse de bazılarını hala inandıramadı. Middleton'ın videosunu 'yapay zeka mı, gerçek mi?'testine tabii tutan kullanıcılar ilginç bir sonuçla çıkageldi. İddialara göre, Middleton'ın videosu yüzde 96 gibi yüksek bir oranla yapay zeka ile üretilmiş.
Şeyma Subaşı dendiğinde aklımıza elbette gelen ilk şeylerden biri sürekli seyahat ediyor olduğu! Kendisini durdurmak neredeyse imkansız gibi bir şey... Artık hangi ülkede olduğuna yetişemiyoruz bile. Son olarak İskoçya pozlarıyla bizi yine hiç beklemediğimiz yerden vurdu. Dayanamayıp "bu para nereden geliyor ya?" diye isyan eden bir takipçisine verdiği cevapla ise kafalarımızı bulandırdı.
Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, son zamanlarda estetik sonucu geçirdiği değişimle magazinin gündemindeydi. Kendisinin son halini beğenmeyenler olduğu gibi açıklamalarından da rahatsız olan hayranlarına, Megan Fox'tan bir şoke eden itiraf daha geldi! Fox'un meme estetiği yaptırırken doktordan isteği dumur etti...
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İstanbul'daki evinde bugün rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın entübe edildiğini ve uyutularak durumunun takip edildiğini söyledi.
Dilber rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan Hazar Ergüçlü hem aşkta hem de kariyerinde oldukça mutlu. Ünlü oyuncu hem aşk hayatına dair hem de Yılmaz Erdoğan'a dair gülümseten açıklamalarda bulundu.
Onlyfans fenomeni Merve Taşkın, sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı. Taşkın, morluk dolu resimlerini paylaşarak, "Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Yabani dizisinin başrol oyuncusu Simay Barlas, reklam anlaşması için gittiği şehirde hayranlarının coşkulu ilgisiyle karşılaştı.
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