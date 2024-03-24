Hayranları İzdiham Yarattı: Yabani Dizisinin Rüya'sı Simay Barlas'a Suudi Arabistan'da Yoğun İlgi
Hayranları İzdiham Yarattı: Yabani Dizisinin Rüya'sı Simay Barlas'a Suudi Arabistan'da Yoğun İlgi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Yabani dizisinin başrol oyuncusu Simay Barlas, reklam anlaşması için gittiği şehirde hayranlarının coşkulu ilgisiyle karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul gibi yapımlarla tanınan şu anda da NOW ekranlarında Yabani dizisinin başrolünü üstlenen Simay Barlas, yeni bir reklam anlaşması için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a seyahat etti.
Barlas, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştığı anlara dair sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımladı ve "Bu denli sevilmek çok güzel bir duygu" açıklamasında bulundu.
Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan binlerce insan, Barlas ile ile tanışmak için uzun saatler boyunca bekledi.
Hayranlarıyla fotoğraflar çektiren başarılı oyuncı, yoğun ilgiden dolayı zaman zaman yürümekte zorlandı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın