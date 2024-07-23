23 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bir konserinde ünlü şarkıcı Güneş'i sahnesine davet eden Göksel, Güneş'in sesine ayak uyduramayınca detone oldu. Detone olmasına sinirlenen Göksel'in Güneş'e göz devirmesi ise olay oldu!
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2. sayfanın haberine göre, geçtiğimiz Cumartesi günü 59 yaşındaki annesi oyuncu Özlem Akınözü'nü kanser yüzünden kaybeden Akın Akınözü cenaze sırasında görenlerin yüreğini burktu. Birçok ünlünün katıldığı cenaze töreninde geçmişteki rol arkadaşı Ebru Şahin'i göremeyenler ve sosyal medyadan başsağlığı dilemediğini fark edenler eleştiride bulunmuştu. Şahin'in Akınözü'nü arayarak başsağlığında bulunduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişanlanan ve istemeden tutun da söze kadar her organizasyonu olay olan Kadir Ezildi, nişan ertesi operasyon geçirdi. Ünlü ismin narkoz etkisinde nişanlısına yaptığı 'özledim' çağrısı ise kimseye geçmedi.
Yaşadığı aşkla tanınırlığını arttıran ve özel hayatındaki gelişmelere bir an olsun magazin manşetlerinden düşmeyen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden aşık olduğunu itiraf etti.
Son dönemlerde Bodrum'daki mekanların müşteri konusunda yaşadığı sıkıntılar gündemdeydi biliyorsunuz ki. Armağan Çağlayan ise "Bodrum batarsa Türkiye de batar" diyen Bodrum Otelciler Birliği Başkanı'na sert çıkıştı.
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2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Ünlü isim eşi Yazıcı'nın memleketine aile ziyaretine gitti.
Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Burcu Biricik'in Instagram profilinden eşi Emre Yetkin'in soyadını silmesi kafa karıştırdı! Neyse ki mesele çabuk tatlıya bağlandı!
Gazetemagazin'in haberine göre, Meryem Uzerli ve Deniz Uğur'a yönelttiği evlilik sorularıyla gündem olan Hülya Avşar'ın kıskançlık dolayısıyla bu tür çıkışlarda bulunduğu Fatih Altaylı tarafından iddia edilmişti. Sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklamada bulunan Avşar yine de pek inandırıcı bulunmamıştı. "Günah keçisi ilan edildim" diyen isimden yeni bir açıklama geldi!
Boşandıktan 20 gün sonra Nez'le yaşadığı aşkı cümle aleme duyuran Onur Atilla, bu sefer de Nez'in katıldığı radyo programında yaptığı "sürprizle" gündeme oturdu.
Pandemi döneminden sonra sahnelere ara vererek hayranlarını epey üzen Şebnem Ferah'a yeni konser teklifi geldi. 10 konserden oluşan milyon dolarlık anlaşmayı geri çeviren ünlü şarkıcı isyan bayrağı çektirdi.
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