23 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kanye West ile olan ilişkisiyle adını cümle aleme duyuran Julia Fox, eski rapçi sevgilisi gibi ilginç moda tercihleriyle biliniyor. Bu kar soğuğunda bikinisinden vazgeçmeyen Fox, yaratıcı çözümüyle görenlere akıl tutulması yaşattı.
2. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergünçlü'nün 'pavyon dansı' performansı büyük bir ses getirdi bildiğiniz gibi. Ergüçlü'nün dansıyla birlikte pavyon kurslarının açılma iddiasından tutun da pavyon elbisesinin yok satmasına kadar birçok habere denk gelmişsinizdir. Fragmanın yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen pavyon dansına şarkıcı Aydilge, sert sözlerle tepki gösterdi.
3. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, galaya tekrardan bir araya geldiği eski eşiyle katıldı. İkiliden aşk pozu geldi; görenler Duygu Kumarki'yi tanıyamadı!
4. Her adımı olay olan Hadise, yılbaşı ve doğum günü kutlamasından yeni pozlarını paylaştı! Temizlik paspasıyla aşk yaşadığı fotoğrafından sonra merak uyandıran Hadise'nin dans şovu dillere fena düştü!
5. Uzun süredir birlikte olan Bianca Censori ve Kanye West çifti, sık sık gündeme geliyorlar. Kıyafet seçimleriyle adeta herkese hayatı sorgulatan çift, tekrardan bir kıyafet mevzusuyla gündemde! Bianca Censori'nin giydiği fantezi şortundaki detay tüm bildiklerimiz adeta sorgulattı!
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6. Hatırlarsanız 2022 yılında ünlü marka 'Balenciaga' son sezon çekimlerinden herkesi şok eden, rahatsız edici görseller paylaşmıştı. Fotoğraflarda çocuk mankenlerin tuttuğu oyuncaklara giydirilmiş ve görsellerin arka planlarında bulunan BDSM ögeleri herkesi fazlasıyla korkutmuştu. Çocuk istismarı materyalleri paylaşan bu markaya çok sert tepkiler yağmıştı. Kim Kardashian, Balenciaga'nın o zamanlarda sevilen yüzüydü. Fakat şimdi her şey sanki unutulmuş gibi tekrardan tepetaklak oldu. Hayranları tarafından epey sert eleştirilere maruz kalan Kim Kardashian, Balenciaga'nın yeni temsilcisi olarak seçildi.
7. Buket Aydın yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Aydın'ın "Hesabı erkek öder" açıklamasından sonra Şahan Gökbakar, Aydın'la dalga geçtiği videoyu paylaşınca olanlar oldu.
8. Geçtiğimiz saatlerde, TRT1'in yeni dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" setinde bir talihsizlik daha yaşandığını, ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın atla çekim yapılan sahnede ağır bir kaza geçirdiğini öğrenmiştik. En son bilincinin kapalı olduğu bilgisi verilen Sinan Albayrak'tan açıklama geldi!
9. Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olan evliliğini geçtiğimiz senelerde bitirmişti. Şiddet, hakaret, ihanet iddiası ve çekişmeli velayet davasının söz konusu olduğu boşanmada son olarak 'haksız işgal tazminatı' davası açılmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özcan Deniz eski eşi Aktan'a açtığı bu davadan vazgeçti.
10. Dünyaca ünlü Selena Gomez de tıpkı bizim gibi ona hayran! Hollywood'un yeni nesil aktörlerinden birine hayran kalan Gomez, üstüne klibinde erkek arkadaşını oynamasını istediği iddia edildi.
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11. Dünyaca ünlü sevilen şarkıcı Rihanna dün katıldığı Paris Moda Haftası'nda güzelliğiyle resmen ortalığı yıktı geçti. Güzel şarkıcıya birçok övgü dolu yorum yapıldı.
12. Kanye West ve Bianca Censori Los Angeles sokaklarında rastgele bir adamla karşılaştılar, adam yüksek sesle çifte bağırmaya ve hakaret etmeye başladı.
13. Defne Samyeli, görüntüsünün ve sesinin kullanılarak yapay zekayla üretilen reklam filmlerine karşı 'Yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm.' diyerek uyardı.
14. Oyunculuk kariyerini uzun bir süredir rafa kaldırmış olan Mehmet Ali Erbil bu ara sadece TikTok yayınları ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Yasmin Erbil, babası Mali'nin kendisinden yaşça çok küçük kadınlarla sevgili olması hakkında "babalık görmedim" demişti. Mehmet Ali Erbil, Hakan Ural aracılığıyla ilk kez kızına yanıt verdi!
15. Selena Gomez sosyal medya hesabında 2013 senesinden bikinili bir fotoğrafını paylaşarak "Bugün bir daha asla böyle görünmeyeceğimi fark ettim" dedi. Sonrasında güncel bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarına seslendi.
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16. Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin kocasının olay yaratan yeni titanyum dişlerini ekran resmi yaptığı objektiflere yakalandı.
17. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ve gelini Yasemin Şefkatli kavuşmak için gün saydığı ikizlerine kavuştu. Çiçeği burnunda baba şarkıcı İdo oğullarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı.
18. Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende başarılı oyuncu Neslihan Atagül, sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi.
19. Ünlü oyuncu Jamie Dornan Portekiz'e yaptığı bit gezide zehirli bir tırtılın neden olduğu kalp krizinden sonra hastaneye kaldırıldı.
20. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti dün akşam Miami'de gerçekleşen Turkish Drama Gala törenindeki yerini aldı. Neslihan Atagül'ün Drama Queen olarak davet edildiği törenin kırmızı halısında Kadir Doğulu'nun Amerikalı sunucuyla çiftetelli oynadığı anlar geceye damgasını vurdu.
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21. Geçtiğimiz akşam Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılmayan tek kişi Melisa Aslı Pamuk gündeme bomba gibi düştü. Paris'te defileye katılan genç oyuncunun giydiği kıyafet de dikkat çekti. Biz de sizler için elbisenin markasını ve fiyatını bulduk!
22. Adı Ajda Pekkan ile anılan, herkesin kendisine ait olduğunu hatırladığı İstanbul'un tarihi yalılarından Panayot Yalısı satılığa çıktı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre milyonlar değerinde satılığa çıkan yalı sahiplerine kısa süre içinde büyük kar getirecek!
23. Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre son yılların en popüler iki şarkıcısı Zeynep Bastık ve Edis hayret ettiren bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri 13 milyon TL ödeme yaptı fakat Edis ve Zeynep Bastık konsere çıkmadı.
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