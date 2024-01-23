Özcan Deniz Kaotik İlişkileri Sonrası Eski Eşine Açtığı Villa Davasında Geri Adım Attı

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olan evliliğini geçtiğimiz senelerde bitirmişti. Şiddet, hakaret, ihanet iddiası ve çekişmeli velayet davasının söz konusu olduğu boşanmada son olarak 'haksız işgal tazminatı' davası açılmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özcan Deniz eski eşi Aktan'a açtığı bu davadan vazgeçti.

Peki bu ilişkide neler yaşanmıştı?