Özcan Deniz Kaotik İlişkileri Sonrası Eski Eşine Açtığı Villa Davasında Geri Adım Attı
Özcan Deniz Kaotik İlişkileri Sonrası Eski Eşine Açtığı Villa Davasında Geri Adım Attı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olan evliliğini geçtiğimiz senelerde bitirmişti. Şiddet, hakaret, ihanet iddiası ve çekişmeli velayet davasının söz konusu olduğu boşanmada son olarak 'haksız işgal tazminatı' davası açılmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özcan Deniz eski eşi Aktan'a açtığı bu davadan vazgeçti.
Peki bu ilişkide neler yaşanmıştı?
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, geçtiğimiz senelerde evliliğiyle gündemimize gelmişti.
Geçtiğimiz yıllarda Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olaylı boşanmalarını sık sık konuşmuş, ilişkide yaşanan kaoslardan haberdar olmuştuk.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özcan Deniz eski eşine açtığı davadan vazgeçti. Mahkeme ise Deniz'in talebi üzerine davayı reddetti.
Peki Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında neler olmuştu?
Öyle ki Özcan Deniz'in rol arkadaşı Aslı Enver'e gönlünü kaptırdığı bile iddia edilmişti.
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Özcan Deniz, eski eşinin evden çıkmadığını iddia ederken Feyza Aktan ise Özcan Deniz hakkında birçok suçtan şikayetçi oldu.
Daha sonra Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar çıktı ortaya.
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