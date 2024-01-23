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Özcan Deniz Kaotik İlişkileri Sonrası Eski Eşine Açtığı Villa Davasında Geri Adım Attı

Özcan Deniz Kaotik İlişkileri Sonrası Eski Eşine Açtığı Villa Davasında Geri Adım Attı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 17:01

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olan evliliğini geçtiğimiz senelerde bitirmişti. Şiddet, hakaret, ihanet iddiası ve çekişmeli velayet davasının söz konusu olduğu boşanmada son olarak 'haksız işgal tazminatı' davası açılmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özcan Deniz eski eşi Aktan'a açtığı bu davadan vazgeçti. 

Peki bu ilişkide neler yaşanmıştı?

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, geçtiğimiz senelerde evliliğiyle gündemimize gelmişti.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, geçtiğimiz senelerde evliliğiyle gündemimize gelmişti.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan isim, aynı zamanda magazin gündeminde de yakından takip ediliyor.

Elbette yaşadığı ilişkiler de gündemimizden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olaylı boşanmalarını sık sık konuşmuş, ilişkide yaşanan kaoslardan haberdar olmuştuk.

Geçtiğimiz yıllarda Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olaylı boşanmalarını sık sık konuşmuş, ilişkide yaşanan kaoslardan haberdar olmuştuk.

Bu ilişkinin ayrılık sürecinde çiftin şiddet, hakaret, ihanet iddiaları ve çekişmeli velayet davası gibi olaylar yaşadığına tanıklık etmiştik. 

Öyle ki Özcan Deniz son olarak eski eşi Feyza Aktan'a Zekeriyaköy'deki villası için haksız işgal tazminatı davası açmıştı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özcan Deniz eski eşine açtığı davadan vazgeçti. Mahkeme ise Deniz'in talebi üzerine davayı reddetti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özcan Deniz eski eşine açtığı davadan vazgeçti. Mahkeme ise Deniz'in talebi üzerine davayı reddetti.

Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'ın oturduğu evin değeri karşılığında bugüne kadar ödediği aidat ve fatura bedelinin tazmini için 5 bin liranın ödenmesini talep etmiş olduğu aktarıldı.

Peki Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında neler olmuştu?

Peki Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında neler olmuştu?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, 2018 yılında evlilik kararı almıştı. Evlilik kararı alındığında Aktan, 8 aylık hamileydi. Çiftimiz, kısa süre sonra oğullarını kucaklarına aldı. 

Fakat kısa süre sonra bu evlilikte bazı sorunlar olduğu, çiftin boşanacağı iddiaları ortaya atıldı.

Öyle ki Özcan Deniz'in rol arkadaşı Aslı Enver'e gönlünü kaptırdığı bile iddia edilmişti.

Öyle ki Özcan Deniz'in rol arkadaşı Aslı Enver'e gönlünü kaptırdığı bile iddia edilmişti.

Daha sonra çiftimiz 2019 yılında boşandı. Fakat kısa süre sonra, Deniz ve Aktan el ele görüntülendi. Çiftin arasındaki buzların eridiği iddia edilirken gerçek hiç de öyle çıkmadı.

Bir süre sonra Deniz'in eski eşine boşanma protokolüne uymadığını iddia etti.

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Özcan Deniz, eski eşinin evden çıkmadığını iddia ederken Feyza Aktan ise Özcan Deniz hakkında birçok suçtan şikayetçi oldu.

Özcan Deniz, eski eşinin evden çıkmadığını iddia ederken Feyza Aktan ise Özcan Deniz hakkında birçok suçtan şikayetçi oldu.

Bu suçlamalar arasında ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ bulunuyordu. Öte yandan Aktan, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikayetçi oldu.

Daha sonra Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ı aldattığı iddia edildi.

Daha sonra Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar çıktı ortaya.

Daha sonra Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar çıktı ortaya.

Tabii ilişkinin en büyük handikapı, oğulları Kuzey'in velayetinin kimde kalacağı oldu. Velayetin annede kalması üzerine Deniz, sık sık 'zalim anne' paylaşımları yapmış, Aktan ise bu suçlamalardan bıktığını paylaşmıştı. 

Son olarak Feyza Aktan, katıldığı bir programda şoke edici açıklamalar yapmış, hiçbir talebi olmadığını dile getirmişti.

Özcan Deniz'in yıllar sonra geri adım attığı bu ilişkinin tüm detayları ise burada;

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