23 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'ya başsavcı rolüyle Naşit Özcan dahil olmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla şaşırttı. Özcan, eşinden boşandığını avukatı ve eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.
Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ünlü influencer Ala Tokel'in verdiği ilişki tavsiyelerini okuduktan sonra büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız! Gelin ünlü influencerın tavsiyelerine birlikte bakalım.
Sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları savunucusu olarak tanınan Elena Larrea, Meksika’da geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında oluşan kan pıhtısı sebebiyle hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeninin vefatı kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.
Biliyorsunuz ki son günlerde bir etek gündemi aldı başını gidiyor. Konserde giyenler mi dersiniz yoksa "eteği kadınlara nasıl kaptırdık ya" diyenler mi... Alişan da kendisine sorulan etek gündemine biraz sert çıkıştı!
Yetenekli oyuncu Boran Kuzum, genç yaşta milyonların gönlüne taht kurmayı başardı. İlk kez 2015 yılında 'Analar ve Anneler' dizisiyle ekranda yerini alan Kuzum, kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Yakın zamanda vizyona girecek olan 'Mucize Aynalar' filmi öncesi Hürriyet'e konuşan genç oyuncu, röportaj sırasında Hakan Gence'ye samimi itiraflarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterini canlandıran Onur Tuna'nın yeni tarzı takipçilerini şoke etti. Ünlü oyuncunun son pozu resmen yorum yağmuruna tutuldu.
Biliyorsunuz ki Yunus Emre ve Aleyna samimiyetine Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den yasak gelmişti. Eşinin uyarısına rağmen Aleyna ile yakınlaşmaya devam eden Yunus Emre'ye eşinin tepkisi bu kez çok sert oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın bu sefer de kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate Middleton hakkında ortaya atılan komplo teorilerine yaptığı yorumla mevzuya kitabın ortasından giriş yaptı!
Galatasaray'ın gözde oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Müzik dünyasına girme kararı alan Wanda Nara'nın yeni çektiği klibinden yayınladığı pozlar kısa sürede yorum topladı.
Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mabel Matiz söz ve müziği kendisine ait olan 'Lan' şarkısını Zeynep Bastık'a vermişti. Pek çok kişi, Zeynep Bastık'ı dünya listelerine sokan bu şarkıyı sahibinin sesinden de dinlemek istiyordu. Mabel Matiz "Lan" şarkısını konserinde söyleyince yer yer yerinden oynadı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda