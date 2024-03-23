Sosyal Medya Fenomeni Elena Larrea Yağ Aldırma Ameliyatı Sonrasında Hayatını Kaybetti

Sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları savunucusu olarak tanınan Elena Larrea, Meksika’da geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında oluşan kan pıhtısı sebebiyle hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeninin vefatı kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.

Elena Larrea adına yapılan açıklamada “Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz' denildi.