Sosyal Medya Fenomeni Elena Larrea Yağ Aldırma Ameliyatı Sonrasında Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Fenomeni Elena Larrea Yağ Aldırma Ameliyatı Sonrasında Hayatını Kaybetti
Sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları savunucusu olarak tanınan Elena Larrea, Meksika’da geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında oluşan kan pıhtısı sebebiyle hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeninin vefatı kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.
Elena Larrea adına yapılan açıklamada “Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz' denildi.
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Instagram fenomeni ve hayvan hakları savunucusu Elena Larrea (31) Meksika'da yağ aldırma operasyonu geçirdikten iki sonra geçen salı günü hayatını kaybetti.
Instagram'da 520 binden fazla takipçisi olan Larrea'nın akciğerinde kan pıhtısı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala net değil ancak ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği belirtildi
Larrea'nın ölümü, kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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