Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sosyal Medya Fenomeni Elena Larrea Yağ Aldırma Ameliyatı Sonrasında Hayatını Kaybetti

Sosyal Medya Fenomeni Elena Larrea Yağ Aldırma Ameliyatı Sonrasında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.03.2024 - 18:11

Sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları savunucusu olarak tanınan Elena Larrea, Meksika’da geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında oluşan kan pıhtısı sebebiyle hayatını kaybetti. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeninin vefatı kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.

Elena Larrea adına yapılan açıklamada “Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz' denildi.  

İçeriğin Devamı Aşağıda

Instagram fenomeni ve hayvan hakları savunucusu Elena Larrea (31) Meksika'da yağ aldırma operasyonu geçirdikten iki sonra geçen salı günü hayatını kaybetti.

Instagram fenomeni ve hayvan hakları savunucusu Elena Larrea (31) Meksika'da yağ aldırma operasyonu geçirdikten iki sonra geçen salı günü hayatını kaybetti.

Instagram'da 520 binden fazla takipçisi olan Larrea'nın akciğerinde kan pıhtısı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Instagram'da 520 binden fazla takipçisi olan Larrea'nın akciğerinde kan pıhtısı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala net değil ancak ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği belirtildi

Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala net değil ancak ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği belirtildi

Larrea'nın ölümü, kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.

Larrea'nın ölümü, kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cuacolandia'nın başkanı ve kurucusu Elena Larrea'nın, ne yazık ki dün - 19 Mart 2024 Salı günü saat 15:30'da - akciğerde pıhtı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiririz. Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?