Yargı'nın Yeni Başsavcısı Naşit Özcan Boşandı: Evlendiğimizde Gülüyorduk, Ayrılırken de Gülüyoruz
Yargı'nın Yeni Başsavcısı Naşit Özcan Boşandı: Evlendiğimizde Gülüyorduk, Ayrılırken de Gülüyoruz
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'ya başsavcı rolüyle Naşit Özcan dahil olmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla şaşırttı.
Özcan, eşinden boşandığını avukatı ve eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.
Kaynak: HaberTürk
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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, üç sezondur ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Yargı dizisinin başarılı oyuncu kadrosuna son olarak başsavcı Ertuğrul karakterini canlandırmak üzere Naşit Özcan dahil olmuştu.
İlk kez Ben Çalmadım çocuk oyunuyla sahne alan Naşit Özcan, bugüne kadar pek çok tiyatro oyunu sahneledi.
Naşit Özcan, avukatı ve eşiyle yaptığı bu paylaşımla, eşinden boşandığını açıkladı.
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