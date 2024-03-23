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Yargı'nın Yeni Başsavcısı Naşit Özcan Boşandı: Evlendiğimizde Gülüyorduk, Ayrılırken de Gülüyoruz

Yargı'nın Yeni Başsavcısı Naşit Özcan Boşandı: Evlendiğimizde Gülüyorduk, Ayrılırken de Gülüyoruz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 15:15

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'ya başsavcı rolüyle Naşit Özcan dahil olmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla şaşırttı. 

Özcan, eşinden boşandığını avukatı ve eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Kaynak: HaberTürk

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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, üç sezondur ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, üç sezondur ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Uluslararası alanda da başarıya imza atan Yargı, üç sezondur değişen kadrosuyla ekranlara geliyor. İzleyici tarafından ise ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Yargı dizisinin başarılı oyuncu kadrosuna son olarak başsavcı Ertuğrul karakterini canlandırmak üzere Naşit Özcan dahil olmuştu.

Yargı dizisinin başarılı oyuncu kadrosuna son olarak başsavcı Ertuğrul karakterini canlandırmak üzere Naşit Özcan dahil olmuştu.

Başarılı oyuncu Naşit Özcan'ın canlandırdığı karakter, izleyenler tarafından takdir edildi.

İlk kez Ben Çalmadım çocuk oyunuyla sahne alan Naşit Özcan, bugüne kadar pek çok tiyatro oyunu sahneledi.

İlk kez Ben Çalmadım çocuk oyunuyla sahne alan Naşit Özcan, bugüne kadar pek çok tiyatro oyunu sahneledi.

İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılan ve sayısız oyunda sahne alan ünlü isim, ayrıca dizi ve filmlerde, reklam çekimlerinde de yer aldı.

Naşit Özcan, avukatı ve eşiyle yaptığı bu paylaşımla, eşinden boşandığını açıkladı.

Naşit Özcan, avukatı ve eşiyle yaptığı bu paylaşımla, eşinden boşandığını açıkladı.

Özcan, bu fotoğrafa 'Evlendiğimizde gülüyorduk ayrılırken de gülüyoruz.' notunu düştü.

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