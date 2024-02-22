22 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Şubat Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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İsmail Saymaz Düğünde Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz Hakkında Konuştu
Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek geldi.
Eşi ve Çocukları Adnan Oktar’ın Müridi Olan Elvan Koçak Katarsis Programında Yaşananları Anlattı
Biliyorsunuz ki Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyılmaz ikilisi geçtiğimiz yılın en bomba çiftlerinden biri oldu. Gözü gibi sakındığı sevgilisinin yüzünü bile göstermeyen Sibil Çetinkaya, katıldığı programda ilişkisini anlattı.
Eser Yenenler'in Linç@ programına katıldıktan sonra ardı ardına iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, kırmızılar içindeki son pozuyla herkesi heyecanlandırdı!
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Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, katıldığı bir programda Acun Ilıcalı'ya seslendi. 'Açlığa hazırım, beni Yunanistan Survivor'una götür Acun abi' diyen Karadeniz'in yorumları çok konuşuldu.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında İtalya'nın güçlü takımı Savino Del Bene Volley Scandicci'yi 3-2'lik setlerle yenmeyi başardı. Bu heyecanlı ve çekişmeli maçın ardından, kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, sahaya inerek takımla birlikte sevinç yaşadı.
Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'ne yine Dilber dansı damgasını vurdu.
İran Sokaklarında Yer Alan Çeşmelerin Pipet Seçeneği Olması Hijyen Konusunda Tartışma Yarattı
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