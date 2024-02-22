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22 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

22 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.02.2024 - 00:26

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 22 Şubat Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…

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İsmail Saymaz Düğünde Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz Hakkında Konuştu

İsmail Saymaz Düğünde Atatürk'e Hakaret Eden Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz Hakkında Konuştu

Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek geldi.

Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek geldi.

Eşi ve Çocukları Adnan Oktar’ın Müridi Olan Elvan Koçak Katarsis Programında Yaşananları Anlattı

Eşi ve Çocukları Adnan Oktar’ın Müridi Olan Elvan Koçak Katarsis Programında Yaşananları Anlattı

Biliyorsunuz ki Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyılmaz ikilisi geçtiğimiz yılın en bomba çiftlerinden biri oldu. Gözü gibi sakındığı sevgilisinin yüzünü bile göstermeyen Sibil Çetinkaya, katıldığı programda ilişkisini anlattı.

Biliyorsunuz ki Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyılmaz ikilisi geçtiğimiz yılın en bomba çiftlerinden biri oldu. Gözü gibi sakındığı sevgilisinin yüzünü bile göstermeyen Sibil Çetinkaya, katıldığı programda ilişkisini anlattı.

Eser Yenenler'in Linç@ programına katıldıktan sonra ardı ardına iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, kırmızılar içindeki son pozuyla herkesi heyecanlandırdı!

Eser Yenenler'in Linç@ programına katıldıktan sonra ardı ardına iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, kırmızılar içindeki son pozuyla herkesi heyecanlandırdı!
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Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, katıldığı bir programda Acun Ilıcalı'ya seslendi. 'Açlığa hazırım, beni Yunanistan Survivor'una götür Acun abi' diyen Karadeniz'in yorumları çok konuşuldu.

Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, katıldığı bir programda Acun Ilıcalı'ya seslendi. 'Açlığa hazırım, beni Yunanistan Survivor'una götür Acun abi' diyen Karadeniz'in yorumları çok konuşuldu.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında İtalya'nın güçlü takımı Savino Del Bene Volley Scandicci'yi 3-2'lik setlerle yenmeyi başardı. Bu heyecanlı ve çekişmeli maçın ardından, kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, sahaya inerek takımla birlikte sevinç yaşadı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında İtalya'nın güçlü takımı Savino Del Bene Volley Scandicci'yi 3-2'lik setlerle yenmeyi başardı. Bu heyecanlı ve çekişmeli maçın ardından, kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, sahaya inerek takımla birlikte sevinç yaşadı.

Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'ne yine Dilber dansı damgasını vurdu.

Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'ne yine Dilber dansı damgasını vurdu.

İran Sokaklarında Yer Alan Çeşmelerin Pipet Seçeneği Olması Hijyen Konusunda Tartışma Yarattı

İran Sokaklarında Yer Alan Çeşmelerin Pipet Seçeneği Olması Hijyen Konusunda Tartışma Yarattı
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