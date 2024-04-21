21 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş hakkında kan donduran iddialar ortaya atılmıştı. Sevgilisinin cinayetine kurban gittiği iddia edilen Taktaş hakkında ağızları açık bırakan yeni detaylar ortaya çıktı!
Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan, ironik söylemleriyle kimini rahatsız ederken kimilerini çok eğlendiren bir program var ki o da PES. Pınar Fidan ve Seda Yüz ikilisinin her söylemleri viral olan PES programının son konuğu Melike Şahin oldu. Şahin'in program esnasında tadının kaçtığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar yüzünden büyük tepki çekti. Kadın cinayetlerini hatırlatan karelerin ardından özür dileyen ünlü oyuncu özrünü tekrarladı. Aynı zamanda yeni paylaşımlar yapan Sayna bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Son dönemde sık sık yaptığı göndermeler ile gündeme gelen Cem Yılmaz epey bir linç yemişti hatırlarsanız. Ünlü komedyen aldığı eleştirilere dayanamamış olacak ki bu sefer de kendisini eleştiren kişilere yaptığı sert çıkış ile gündeme geldi!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Karan'ın ilk 23 Nisan gösterisinin gururunu yaşadıklarını paylaştı. Minik Karan'ın Kafkas kıyafetleriyle dans ettiği anları görenler kendilerini "aynı babası" demekten geri alamadı...
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Sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden Rachel Araz, korkunç bir kaza geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı! Detaylar 👇
Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen fotoğraflarının ardı arkası kesilmiyor... Tabii kendisi sürekli "ne alakası var?" dese de, magazinciler ve sosyal medya tarafından yaptığı her paylaşım, eski sevgilisinin dekolteli pozuna gönderme olarak anlaşılıyor. Adı gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, yorumlara sinirlenip "geri zekalılar", "salak olmak büyük ayrıcalık" tepkisini verince, kendisine gelen yorumlar yine şenlik oldu! Üstelik bu tartışmaya Uğur Dündar da katıldı...
Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin frikik çıkışına tam destek veren İrem Derici'nin son sahnesinde giydiği kombin sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Kıbrıs konserinde giydiği sahne kıyafeti ve sahnelediği dansıyla gündeme oturan Hadise bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi oldu. Son konserinde kendisine ağır göndermeler yapan kişilere affetmeyen ünlü şarkıcının sahnedeki konuşması adeta tokat etkisi yarattı!
Temizlik takıntısıyla tanıdığımız Kadir Ezidi, yaptığı televizyon programlarıyla büyük bir ün kazandı bildiğiniz gibi. Kendisi yoluna sosyal medya fenomeni olarak devam ederken, Hülya Avşar'ın programının konuğu oldu. Avşar'ın sorduğu sorular ise izleyenlere "bu kadar da olmaz" dedirtti.
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Müstakbel eltiler Nazlı Sabancı ve Hande Erçel'in arası gayet iyi sanıyorduk... Nazlı Sabancı'nın son hamlesi fena kafa karıştırdı! Detaylar 👇
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