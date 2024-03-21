21 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 21 Mart Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...