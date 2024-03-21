21 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Mart Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bir süredir Türkiye’nin gündemine oturan yazar Eylem Tok ve kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin kaza gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaza öncesi T.C.’nin annesi ile oturduğu anlar ve yazar Eylem Tok'un oğlunun kaza haberini aldığı o anlar yer aldı.
Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ders Niteliğinde Görüntüler: Suya Atladığı An Akıntıya Kapılan Gencin Kıyıya Çıkmak İçin Verdiği Mücadele
Beyza Alkoç'un aynı adlı romanından uyarlanan '3391 Kilometre' filminin devam filmi için hazırlıklara başlandı. Böcek Films imzalı 3391 Kilometre filminden sonra '0 Kilometre' geliyor!
Popüler futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Ayrıca küme düşecek takımlar için de tahmin de bulunuldu.
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Oynadığı Çalıkuşu filmi ile şöhrete kavuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Şener'in evlilik açıklamaları ise kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.
Ekranlarda fırtına gibi esen ve reyting rekoruna doğru koşan Bahar, her bölümle izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başarıyor. Her bir karakterini ayrı sevdiğimiz diziyle ilgili ilginç bir teori ortaya atıldı. Her ne kadar orijinal versiyonunda durum farklı olsa da, 'neden olmasın?' diye düşündük!
Aaron Taylor-Johnson en son James Bond rolünü üstleneceği iddialarıyla herkesi heyecanlandırmıştı! Gündeme gelince payına düşeni alan ünlü oyuncu, eşiyle arasındaki yaş farkına yorum yapanlara sessiz kalmadı...
Yepyeni bir aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz sevdiceği Necla Karahalil'in memleketine gitti. Sabah el ele dolaşan çiftimiz bu sefer de birlikte yemek pişirdi. Ünlü komedyen sevgilisini paylaşmalara doyamadı.
Açıkladığı mal varlığı sonrasında Antalya’da 600 dairesi daha olduğu iddia edilen AK Parti’nin Ankara Adayı Turgut Altınok’tan açıklama geldi. CNN Türk’te katıldığı programda hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yapan Altınok, “600 dairenin tapusunu çıkarsınlar istifa ederim” dedi.
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