Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan Hayatını Kaybetti

Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.03.2024 - 23:11 Son Güncelleme: 21.03.2024 - 23:37

Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kötü haber geldi.

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kötü haber geldi.

4. Kez kansere yakalanan ve bir süredir tedavi için hastanede yatan Bahar Öztan durumunun ağırlaşması sonrasında hayatını kaybetti.

4. Kez kansere yakalanan ve bir süredir tedavi için hastanede yatan Bahar Öztan durumunun ağırlaşması sonrasında hayatını kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
190
9
5
3
3
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?