Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan Hayatını Kaybetti
Bir Süredir Kanser Tedavisi Gören Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan Hayatını Kaybetti
Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan kötü haber geldi.
4. Kez kansere yakalanan ve bir süredir tedavi için hastanede yatan Bahar Öztan durumunun ağırlaşması sonrasında hayatını kaybetti.
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