Yeşilçam'ın Tescilli Güzeli Aydan Şener Evlilikle İlgili Radikal Açıklamasıyla Kafalarda Soru İşareti Bıraktı!

Oynadığı Çalıkuşu filmi ile şöhrete kavuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Şener'in evlilik açıklamaları ise kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.