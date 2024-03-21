Yeşilçam'ın Tescilli Güzeli Aydan Şener Evlilikle İlgili Radikal Açıklamasıyla Kafalarda Soru İşareti Bıraktı!
Yeşilçam'ın Tescilli Güzeli Aydan Şener Evlilikle İlgili Radikal Açıklamasıyla Kafalarda Soru İşareti Bıraktı!
Oynadığı Çalıkuşu filmi ile şöhrete kavuşan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Şener'in evlilik açıklamaları ise kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Aydan Şener'i mutlaka tanıyanlarınız vardır. 1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı yıl Miss Word güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Şener, oyunculuk hayatına ise 1984 yılında Küçük Ağa dizisi ile başlamıştı.
Yeşilçam'ın yetenekli oyuncusu asıl ününe ise 1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisiyle kavuşmuştu.
Şimdilerde ise Üç Kız Kardeş dizisindeki Müjgan karakterini canlandıran Aydan Şener, kariyerinin yanısıra açıklamaları ve özel hayatı ile de magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati isimli programına konuk olan ünlü oyuncu bu sefer de özel hayatı ve evlilik ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi.
Ünlü Yeşilçam oyuncusu "Aşk nedir?" sorusuna "Tutkuyla olursa çok güzel ama süresi olan bir şey. Sevgi, alışkanlık gibi bir şeye dönüşürse de güzel. Ama ben aşkın tutkuyla yaşanması gerektiğini düşünüyorum. İnsanı mutlu eden, pozitif enerji veren bir şey" cevabını verdi.
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Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Senin için evlilik ne ifade ediyor?" sorusunu ise "Evlilik bana göre bir şey değil. Zaten ben çok erken evlendim ve çocuğum oldu. İyi ki evlenmişim de Ecem dünyaya gelmiş, o ayrı. 8-9 senelik evlilikten sonra ayrıldım ve bir daha evlenmedim. Hiç de düşünmedim evliliği. İnsan doğasına çok uygun bir kurum olduğunu da düşünmüyorum." sözleriyle yanıtladı.
Şener'in evliliğin insan doğasına çok uygun bir kurum olduğunu da düşünmüyorum ifadeleri ise izleyicilerin kafasında soru işaretlerine neden oldu.
Siz Aydan Şener'in evlilik açıklamaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Had, yorumlarda buluşalım!
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