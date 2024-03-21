Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok ve Ehliyetsiz Kaza Yapan Oğlu T.C’nin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok ve Ehliyetsiz Kaza Yapan Oğlu T.C’nin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.medyaradar.com/eylem-tok-...
Bir süredir Türkiye’nin gündemine oturan yazar Eylem Tok ve kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin kaza gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaza öncesi T.C.’nin annesi ile oturduğu anlar ve yazar Eylem Tok'un oğlunun kaza haberini aldığı o anlar yer aldı.
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İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.
Fotoğraflarının çıkmasının ardından akıbeti merak edilen, haklarında iade talebi bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme yaşandı.
Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin kaza öncesi Delicous kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, 2 Şubat’ta meydana gelen ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Oğlunu önce Mısır’a oradan da Amerika’ya kaçıran anne Eylem Tok’un kaza haberini aldıktan sonra tekelle hesap ödemeden mekandan ayrıldığı görüldü.
Anne Eylem Tok ile oğlu T.C. Göktürk’te bulunan Delicous Kafe’de saat 21:00’de bir arada görülüyorlar. T.C.’nün yanında arkadaşı K.D. bulunuyor. Eylem Tok ise Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturuyor. Saat 21:40’a kadar mekanda annesinin yanında kalan T.C., daha sonra arkadaşı K.D. ile mekandan ayrılıyorlar. Saat 23:00’ten 23:07’ye kadar benzin istasyonunda kalan T.C. ve üç arkadaşı, daha sonra kaza yaptıkları noktaya hareket ediyorlar.
Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile mekanda oturmaya devam eden anne Ayşe Tok’un telefonu. 23:30’da çalıyor. Büyük bir telaşla mesajdan kalkan Tok, mekandan hesap ödemeden çıkış yapıyor.
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