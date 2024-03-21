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Ehliyetsiz Kullandığı Araba ile Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Oğlunu ABD'ye Kaçıran Eylem Tok'tan Haber Var!

Ehliyetsiz Kullandığı Araba ile Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Oğlunu ABD'ye Kaçıran Eylem Tok'tan Haber Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.03.2024 - 20:25

Ehliyeti olmadan kullandığı araba ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu T.C.’yi ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok’tan yeni haber geldi. Kanal D’nin özel haberine göre, Eylem Tok ve oğlu T.C., aylık kirası 10.000 dolar olan bir rezidans kiraladı, 1 yıllık kirasını da peşin ödedi. 

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İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.

İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.

Fotoğraflarının çıkmasının ardından akıbeti merak edilen, haklarında iade talebi bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme yaşandı.

Fotoğraflarının çıkmasının ardından akıbeti merak edilen, haklarında iade talebi bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme yaşandı.

Kanal D Ana Haber'in özel haberine göre, avukat Hacı Orhan, "Aile çok önemli bir rezidansa yerleşmiş. Bu rezidansın aylık kirası 10 bin dolar. 1 yıllık peşin kirası ödenmiş şeklinde bir mesaj geldi Amerika'dan. 1 yıl boyunca dönmeyeceklerini gösteriyor" dedi.

Kanal D Ana Haber'in özel haberine göre, avukat Hacı Orhan, "Aile çok önemli bir rezidansa yerleşmiş. Bu rezidansın aylık kirası 10 bin dolar. 1 yıllık peşin kirası ödenmiş şeklinde bir mesaj geldi Amerika'dan. 1 yıl boyunca dönmeyeceklerini gösteriyor" dedi.

Avukat ailenin isteğiyle Amerikan konsolosluğuna yaşananları anlatan bir yazı yazacaklarını söyledi.

Avukat ailenin isteğiyle Amerikan konsolosluğuna yaşananları anlatan bir yazı yazacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu için şu açıklamaları yapmıştı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu için şu açıklamaları yapmıştı:

Amerika Birleşik Devletleri'yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri’nden iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Burada süreci takip ediyoruz.”

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