Ehliyetsiz Kullandığı Araba ile Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Oğlunu ABD'ye Kaçıran Eylem Tok'tan Haber Var!
Ehliyetsiz Kullandığı Araba ile Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Oğlunu ABD'ye Kaçıran Eylem Tok'tan Haber Var!
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İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.
Fotoğraflarının çıkmasının ardından akıbeti merak edilen, haklarında iade talebi bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme yaşandı.
Kanal D Ana Haber'in özel haberine göre, avukat Hacı Orhan, "Aile çok önemli bir rezidansa yerleşmiş. Bu rezidansın aylık kirası 10 bin dolar. 1 yıllık peşin kirası ödenmiş şeklinde bir mesaj geldi Amerika'dan. 1 yıl boyunca dönmeyeceklerini gösteriyor" dedi.
Avukat ailenin isteğiyle Amerikan konsolosluğuna yaşananları anlatan bir yazı yazacaklarını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu için şu açıklamaları yapmıştı:
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