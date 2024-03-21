Turgut Altınok’tan 600 Daire Açıklaması: “Tapusunu Göstersinler İstifa Edeyim”
Turgut Altınok’tan 600 Daire Açıklaması: “Tapusunu Göstersinler İstifa Edeyim”
Açıkladığı mal varlığı sonrasında Antalya’da 600 dairesi daha olduğu iddia edilen AK Parti’nin Ankara Adayı Turgut Altınok’tan açıklama geldi. CNN Türk’te katıldığı programda hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yapan Altınok, “600 dairenin tapusunu çıkarsınlar istifa ederim” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yerel seçimlere sayılı günler kala en çok konuşulan gündem maddelerinden biri de AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığı.
Altınok’un açıkladığı ve çok konuşulan mal varlığı sonrasında kendisinin açıklamadığı, Antalya’da 600 tane daha dairesi olduğu iddia edilmişti.
Rakibi Mansur Yavaş da konuyla ilgili olarak “'600 daireyi unutmuş olamaz. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması gerekir” dedi.
CNN Türk’te katıldığı yayında 600 daire iddiaları hakkında açıklama yapan Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda