Turgut Altınok’tan 600 Daire Açıklaması: “Tapusunu Göstersinler İstifa Edeyim”

Açıkladığı mal varlığı sonrasında Antalya’da 600 dairesi daha olduğu iddia edilen AK Parti’nin Ankara Adayı Turgut Altınok’tan açıklama geldi. CNN Türk’te katıldığı programda hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yapan Altınok, “600 dairenin tapusunu çıkarsınlar istifa ederim” dedi.