Mansur Yavaş'tan 600 Daireyi Mal Beyanında Açıklamayan Turgut Altınok'a: 'Saklamak İstedi Veya Yalan Söyledi'

Bu 600 daire unutulacak bir şey değil. Dolayısıyla eğer kamuoyundan bir şey kaçırılıyorsa orada şaibe doğacaktır. Ben gereğini yapmasını istiyorum kendisinin. Saklamak istemiş herhalde. Başka bir anlamı yok; çünkü 600 daire unutulamaz. 'Babadan kaldı.' Evet babadan kalmış olabilir; ama niye onu da açıklamadınız, değil mi? Bunların açıklanması lazım. Babadan ne kaldıysa veya ne gelir elde ediliyorsa banka hesaplarıyla açıklanması lazım ya da hiç açıklamayacaksın. Madem açıkladınız tam açıklayın. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum'