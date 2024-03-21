Mansur Yavaş'tan 600 Daireyi Mal Beyanında Açıklamayan Turgut Altınok'a: 'Saklamak İstedi Veya Yalan Söyledi'
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıklaması sonrası gündemden düşmüyor. Mal beyanı arasında yer almayan 600 dairesi olduğu iddiaları sonrası yaşanan tartışmalara rakibi Mansur Yavaş da dahil oldu. Yavaş gündeme gelen iddialarla ilgili '600 daireyi unutmuş olamaz. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması gerekir' dedi.
Rakibi Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklaması sonrası kendisine yöneltilen soruya 'Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz' yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Beledi Başkan adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
Altınok'un açıkladığı mal varlığı beyanı içerisinde eksikler olduğunu dile getiren gazeteci Murat Ağırel, Antalya'daki 600 dairenin listede yer almadığını belgelerle açıklamıştı.
Hakkındaki iddiaları yalanlayan Altınok ise gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Gündemdeki tartışmaların harareti henüz geçmezken konuyla ilgili bir açıklama da Altınok'un rakibi Mansur Yavaş'tan geldi.
Yavaş, Altınok'un mal varlığı beyannamesinde yer almayan 600 daire ile ilgili şu ifadeleri kullandı: '600 daireyi unutmuş olamaz. Mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Bir siyasetçi yalan söyleyemez. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması lazım. Çünkü insan aklına hemen şu geliyor; daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var? Örneğin banka hesapları, ziynet eşyaları da açıklanmadı.'
'Kamuoyunun takdirine bırakıyorum' 📹
Bu 600 daire unutulacak bir şey değil. Dolayısıyla eğer kamuoyundan bir şey kaçırılıyorsa orada şaibe doğacaktır. Ben gereğini yapmasını istiyorum kendisinin. Saklamak istemiş herhalde. Başka bir anlamı yok; çünkü 600 daire unutulamaz. 'Babadan kaldı.' Evet babadan kalmış olabilir; ama niye onu da açıklamadınız, değil mi? Bunların açıklanması lazım. Babadan ne kaldıysa veya ne gelir elde ediliyorsa banka hesaplarıyla açıklanması lazım ya da hiç açıklamayacaksın. Madem açıkladınız tam açıklayın. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum'