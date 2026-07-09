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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 00:11
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Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Fas-Fransa, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve İsviçre-Arjantin maçlarını merakla bekleyen futbolseverler için heyecan dolu maçlar oynanacak.

Bugün ise tek maç var. 

İşte günün programı...

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Gün tek maçla geçilecek.

Gün tek maçla geçilecek.

Günün tek maçında kupanın favorilerinden biri sahne alacak. Portekiz'i saf dışı bırakan İspanya ile tartışmalı bir maç sonunda Balogun'un yer aldığı ABD milli takımını eleyen Belçika karşı karşıya gelecek. 

Maçın başlama saati 22.00 olurken, maç TRT 1'den yayınlanacak.

Diğer iki eşleşme ise Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece oynanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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