2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Günün tek maçında kupanın favorilerinden biri sahne alacak. Portekiz'i saf dışı bırakan İspanya ile tartışmalı bir maç sonunda Balogun'un yer aldığı ABD milli takımını eleyen Belçika karşı karşıya gelecek.

Maçın başlama saati 22.00 olurken, maç TRT 1'den yayınlanacak.

Diğer iki eşleşme ise Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece oynanacak.